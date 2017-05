Happy Birthday Star Wars! 40 anni di Guerre stellari in dieci scene indimenticabili

Vanity Fair ha deciso di farlo con una serie di cover da collezione , ma non esiste un modo giusto - o migliore - per festeggiare un compleanno tanto importante quanto i 40 anni della saga di Guerre Stellari , o Star Wars come ormai il marketing tiene a ribadire per questioni di coerenza. Ma il 20 ottobre del 1977 così si chiamava, o almeno così il pubblico italiano conobbe il film di George Lucas dal quale tutto ebbe origine . E per quanto ancora oggi si celebri nel giorno(il 4 maggio, Star Wars Day) fu il mercoledì 25 del Memorial Day del 1977 quello dell'uscita ufficiale nelle sale. E quello che vale la pena ricordare, omaggiandolo adeguatamente con una scelta ditra i tanti che il franchise e le tre trilogie ci hanno (fino a oggi) regalato…"Questi non sono i droidi che state cercando". In molti casi basterebbe citare la battuta per ricordare la scena in questione come se l'avessimo davanti. E sono vari i motivi per cui abbiamo scelto le dieci sequenze che seguono, nelle quali non troverete la battaglia dio il dispiegamento della flotta, con la prima volta che sentiamo la Marcia Imperiale, né la distruzione di, la fuga dalla fossa dei rifiuti della, la Corsa degli Sgusci o l'inseguimento con i motospeeder 74-Z sulla luna boscosa di; per non parlare dei tanti momenti in cui vediamo svilupparsi la trama dell'Imperatore o la discesa agli Inferi di Anakin e la sua storia d'amore con Padme. Ma scusandoci preventivamente per delle scelte che qualcuno potrà non condividere, vi invitiamo a partecipare alla festa e a godervi insieme a noi questo…chi ha sparato prima?E se la splendida Carrie Fisher non vi distrae troppo, fate caso ai movimenti del Sarlacc, animato a mano dai tecnici per il malfunzionamento nel meccanismo idraulico causato dalla sabbia.Quale preferite?Quando pensavate che le spade laser fossero tutte uguali...Lo scontro per antonomasia. Il più replicato. L'inimitabile.(italiani)Nelle versioni successive vennero riadattati, ma volete mettere la bellezza di un documento così vintage!?Solo una parte - ma pregnante - dell'addestramento di Luke sul pianeta Dagobah.No commentUn 'fermacarte' che tutti abbiamo sognato di possedere!Preferiamo questa scena, con la scoperta di Rey, più che quella dell'addio di Han Solo, per ricordare l'ultimo capitolo della saga e per prepararci al prossimo