Halloween Reboot, parla lo sceneggiatore: "Sarà un ritorno alle origini"

15.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



L'attore che il pubblico ha imparato a conoscere in pellicole come Pineapple Express, Tropic Thunder e This Is the End, ha svelato lo spirito del film che si ispira al classico del 1978.

Durante il podcast di EMPIRE l'attore ha rivelato che sia lui, sia il regista e co-sceneggiatore David Gordon Green hanno intenzione di non commettere lo stesso errore fatto con i precedenti rifacimenti dell'horror diventato culto. Per McBride la strada da percorrere è quella di riportare alle origini il personaggio dell'assassino Michael Myers e di farne non un essere soprannaturale ma un vero e proprio mostro assetato di sangue dal profilo più normale.

"Credo sia necessario riportare il tutto agli elementi positivi della pellicola originale. Non è trasformando Myers in un essere soprannaturale che non può essere ucciso che metteremo paura nello spettatore. Per me quella roba non fa paura.".





"Mi spaventa qualcosa che penso possa accadere realmente. Credo faccia molta più paura l'idea di qualcuno che si nasconde nell'ombra mentre butti la spazzatura che qualcuno che non possa essere ucciso mentre ti perseguita".

McBride nella stessa intervista ha confermato ulteriormente che il reboot, oltre a non includere l'indistruttibilità del personaggio principale, sarà ambientato idealmente dopo i primi due film in ordine cronologico della saga di Halloween: Halloween - La notte delle streghe Halloween II - Il signore della morte , il primo diretto da John Carpenter il secondo scritto dal regista ma diretto da Rick Rosenthal.

Una linea che è stata condivisa anche dallo stesso Carpenter. Il regista ha rivelato in un post apparso su Facebook, l'indirizzo positivo del nuovo film. "Wow. Ce l'hanno fatta. - ha commentato Carpenter - Credo che vi piacerà. Mi hanno davvero sorpreso."

Il reboot di Halloween sarà nelle sale il prossimo 19 ottobre del 2018.