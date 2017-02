Halloween reboot: John Carpenter annuncia regista, sceneggiatore e data di uscita!

Michael Myers è pronto a tornare al cinema in un nuovo reboot, e stavolta con la benedizione di John Carpenter . Il serial killer con la maschera del Capitano Kirk tornerà infatti in un nuovo, diretto da David Gordon Green e scritto da lui insieme all'attore e sceneggiatore Danny McBride (che presto vedremo anche in Alien: Covenant ). I due sono vecchi amici e collaboratori e hanno creato insieme la serie culto HBO, interpretata da McBride. Gordon Green è regista di commedie come Strafumati, Sua maestà e Lo spaventapassere, ma anche di drammi come Joe e Manglehorn (presentati entrambi a Venezia). Un DNA piuttosto originale per rilanciare uno dei franchise horror più amati di tutti i tempi.L'annuncio, data di uscita compresa, arriva dallo stesso Carpenter, autore del film originale e produttore di questo reboot : “David e Danny sono venuti nel mio ufficio di recente, insieme a, e mi hanno descritto la loro visione per il nuovo film e... WOW. Lo capiscono. Credo che lo amerete. Mi hanno steso”. E ha aggiunto: “Potrei anche scrivere le musiche. Forse. Potrebbe essere bello. E lo vedrete al cinema il 19 ottobre 2018”.Jason Blum è il produttore di alcune delle saghe horror di maggiore successo e impatto degli ultimi anni, da Paranormal Activity a Insidious. Il suo coinvolgimento indica che il nuovo Halloween sarà a basso budget esattamente come l'originale.La saga era già stata rilanciata dieci anni fa dacon un film che aveva decisamente i suoi meriti, ma che fu poco apprezzato dai fan. Zombie girò poi un sequel ambizioso ma sconclusionato, e la cosa finì lì. Il fatto che Carpenter abbia detto che Gordon Green e McBride “lo capiscono”, indica che probabilmente torneremo alle basi del personaggio di Michael Myers, killer gelido la cui natura diabolica non viene mai spiegata nei film originali – mentre invece Zombie aveva tentato proprio di raccontare Myers come personaggio a tutto tondo.Fonte: The Hollywood Reporter