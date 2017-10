Halloween Quiz: quanto ne sai sui serial killer del cinema?

Halloween, la notte delle streghe. Ma anche la notte dei serial killer, che come da tradizione riempiranno i palinsesti e le sale cinematografiche. Al cinema è infatti uscito Saw: Legacy , ottavo capitolo della saga di Jigsaw che si riprende, dopo sette anni, il weekend dei Morti.

Con l'occasione abbiamo pensato a un quiz speciale in tema con questa lugubre festa, che ormai da anni abbiamo importato dall'America... un quiz dedicato ai serial killer del cinema.

Che si tratti di Jigsaw o di Hannibal Lecter, di Michael Myers o Patrick Bateman, di Faccia di Cuoio o Norman Bates, tutti hanno dei segreti da nascondere. Noi siamo qui proprio per scoprire questi segreti, con quindici domande che vanno a scavare a fondo nella storia dei serial killer sul grande schermo. Scoprite se siete dei veri fan del genere rispondendo perfettamente al nostro quiz!





Saw: Legacy, distribuito in Italia da Eagle Pictures, riporta in scena l'amata saga horror. Il nuovo capitolo è diretto da Peter e Michael Spierig e vede Tobin Bell riprendere il ruolo del serial killer Jigsaw. Dopo una serie di omicidi che portano il marchio di Jigsaw, le forze dell’ordine si trovano a dare la caccia ad un uomo che credevano morto da più di dieci anni, intrappolati in un nuovo gioco che è solo all’inizio. John Kramer è veramente tornato o è solo un inganno?