Halloween, le prime reazioni da Toronto coprono di lodi l'atteso sequel

Il nuovo capitolo della saga, che fa piazza pulita di quarant'anni di sequel, arriverà in Italia il 25 ottobre

10.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Michael Myers ha fatto il suo lungamente atteso ritorno in una sala cinematografica al Toronto Film Festival, dove Halloween di David Gordon Green è stato proiettato per la prima volta davanti a un pubblico. E le reazioni sono ben più che positive, per la maggior parte. La sentenza? Halloween è il sequel che tutti speravamo, il miglior film della saga dopo l'originale di John Carpenter

Jason Blum, titano del cinema horror a basso budget (ha prodotto Insidious, La notte del giudizio, Split e Scappa – Get Out), con Carpenter come produttore esecutivo e autore della colonna sonora insieme al figlio Cody, Halloween ignora ogni singolo sequel uscito negli ultimi quarant'anni e si ricollega direttamente all'originale. Judy Greer e Andi Matichak, nei panni della figlia e della nipote di Laurie, Karen e Allyson. Tre generazioni che si scontreranno con Michael Myers, interpretato ancora una volta da Prodotto da, titano del cinema horror a basso budget (ha prodotto Insidious, La notte del giudizio, Split e Scappa – Get Out), con Carpenter come produttore esecutivo e autore della colonna sonora insieme al figlio Cody, Halloween ignora ogni singolo sequel uscito negli ultimi quarant'anni e si ricollega direttamente all'originale. Jamie Lee Curtis torna nel ruolo di Laurie Strode, affiancata da, nei panni della figlia e della nipote di Laurie, Karen e Allyson. Tre generazioni che si scontreranno con Michael Myers, interpretato ancora una volta da Nick Castle , che riprende il ruolo dal primo capitolo.

Halloween uscirà in Italia il 25 ottobre, distribuito da Universal. Ecco alcune delle opinioni espresse su Twitter dal pubblico dell'anteprima a Toronto.

“Non temete, Halloween mantiene le promesse. Ci sono omicidi fantastici che mi hanno fatto esultare. E un sacco di riferimenti (e un cameo!) che tornano indietro all'originale. Ottima colonna sonora di Carpenter e suo figlio Cody. Un giorno voglio essere forte come una donna Strode”.

“Halloween è una bomba e avrà un successo enorme al botteghino. La Blumhouse ce l'ha fatta ancora una volta. Jamie Lee Curtis è ancora una forza della natura. Penso che i fan se lo rivedranno in continuazione. Il migliore Halloween dai tempi dell'originale”.

“Halloween è Il risveglio della Forza della saga di Halloween: tutta la roba che desiderate, più roba nuova, roba scema, roba deliziosamente remixata. Decisamente il film più divertente visto a Toronto finora”.

“Il nuovo Halloween è intenso, con alcune morti brutali, una colonna sonora pazzesca e una performance indimenticabile di Jamie Lee Curtis. Un eccellente accompagnamento all'originale di John Carpenter”.

“Halloween riesce a strizzare l'occhio ai fan senza essere per nulla irritante. Questo film è un miracolo”.

“L'hanno fatto davvero. Halloween è il film che volevamo vedere e mantiene gloriosamente tutte le promesse. Michael Myers non è mai stato così terrificante”.

“David Gordon Green ci regala il miglior Halloween dopo l'originale e fa un ottimo lavoro con i rimandi al primo film. Davvero spaventoso e, per quanto violentissimo in certi punti, mostra contegno in altri. Colonna sonora fantastica. Jamie Lee Curtis è una vera dura, un incrocio tra Ripley e Sarah Connor”.

Passiamo ai meno entusiasti...

“C'è un'intera sottotrama che è terribile e che avrebbero dovuto tagliare. Fortunatamente, tutto il resto è una bomba. Brutale, spaventoso e, sì, divertente”.

“Dopo mesi di aspettative alle stelle, Halloween di David Gordon Green è solo un altro noioso sequel di Halloween, che non aggiunge praticamente nulla a parte l'umorismo che danneggia la tensione. Preferisco di gran lunga H20”.

“Confusionario e stracolmo di fan service, ma Jamie Lee Curtis lo attraversa con la forza di chi non ha mai smesso di correre da quarant'anni. Ci sono due momenti che usano delle immagini del film del '78 con grande efficacia. È OK”.