Halloween, Jamie Lee Curtis svela la trama del nuovo film e promette: "Ve la farete sotto"

26.04.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Michael Myers contro Laurie Strode, la donna interpretata dalla regina dell'urlo

La Universal Pictures svela la premessa del nuovo film di Halloween , un reboot in cui ritroveremo il killercontro Laurie Strode, la donna interpretata dalla regina dell'urlo Jamie Lee Curtis , protagonista del capolavoro slasher di John Carpenter uscito nel 1978.

"Quando ho capito cosa avrebbero fatto ho subito detto di sì - ha dichiarato la Curtis dal palcoscenico del CinemCon - A parte Star Wars non riesco a pensare a un altro film che abbia un unico attore nello stesso ruolo per quarant'anni".



Halloween ignorerà gli eventi raccontati negli svariati sequel della saga. Si ricollegherà direttamente all'originale di Carpenter, ignorando anche il rapporto di fratellanza tra Myers e la Strode.



Il trailer proiettato a Las Vegas svela la premessa del film: Michael Myers è rinchiuso in un manicomio da quarant'anni. Laurie Strode è ancora traumatizzata dal suo incontro con l'assassino mascherato: la sua è una vita isolata, e lei passa le giornate ad allenarsi per un potenziale incontro con Myers in modo da chiudere i conti con il killer una volta e per tutte. Nel filmato la vediamo impegnata ad esercitarsi con il tiro al bersaglio contro alcuni manichini e alle prese con una misteriosa cantina nascosta sotto il pavimento della cucina. La fuga di Myers dal manicomio non si fa attendere, così come la nuova scia di sangue che si lascia alle spalle mentre torna a dare la caccia a Laurie. Una delle sequenze terrificanti mostrate a CinemaCon vede Myers attaccare una ragazza nel bagno di una stazione di servizio, il gran finale del trailer è invece ambientato nella camera di un ragazzino che chiede alla babysitter di chiudere l'armadio, ma l'anta del mobile ha serie difficolta a chiudersi, dato che Myers è nascosto proprio lì.



La Curtis ha emozionato la folla di esercenti promettendo: "ve la farete addosso!". E ha ripescato un suo film del passato, il terribile La Curtis ha emozionato la folla di esercenti promettendo: "ve la farete addosso!". E ha ripescato un suo film del passato, il terribile Virus : "Non sarà quella merda di film che abbiamo fatto negli anni Novanta. Anzi mi scuso con chiunque abbia dovuto subirlo. Questo Halloween è maledettamente spaventoso. E ragazzi per favore twittate pure quello che ho appena detto".



Halloween, diretto da David Gordon Green, sarà distribuito negli USA dalla Universal a partire dal 19 ottobre.