Halloween, Jamie Lee Curtis e Michael Myers si scontrano nel nuovo trailer!

Prima di diventare un trailer a tutti gli effetti, il nuovo filmato di Halloween comincia con un piano sequenza, un'inquadratura che mostra comesia "in formissima". Brutta notizia per tutti gli altri protagonisti di questo sequel-reboot diretto da David Gordon Green e in arrivo nei cinema a ottobre. Poi nella seconda parte del trailer entra in scena Jamie Lee Curtis , unadal grilletto facile che non vede l'ora di uccidere l'uomo (o la creatura malefica) che le ha distrutto la vita.Il nuovo Halloween è realizzato con la benedizione di John Carpenter , regista dell'originale ( il cult horror del 1978 ) a bordo del progetto in qualità di produttore esecutivo, consulente creativo e autore delle musiche. La Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode (aveva 20 anni nel 1978 ne compirà 60 a novembre): sullo schermo la vedremo giungere allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.