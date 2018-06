Halloween, il ritorno di Michael Myers nel trailer del sequel prodotto da John Carpenter

Avrebbe dovuto dirigere il remake di Suspiria David Gordon Green , prima che Luca Guadagnino lo sostituisse. Ma il regista, nato dalla commedia () e passato al dramma (), è comunque riuscito a togliersi il sassolino horror dalla scarpa. Sua è la regia di Halloween , titolo semplice e senza fronzoli per rilanciare la saga di Michael Myers con un sequel diretto dei primi due capitoli. Il film vedrà, infatti, il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, sorella di Myers pronta allo scontro finale con il killer a quarant'anni esatti dal loro primo incontro . Ora finalmente possiamo vedere il primo trailer di Halloween.

Il film è scritto da David Gordon Green insieme a(Vice Principals) e all'attore comico Danny McBride . Una squadra decisamente sui generis che però ha la benedizione di John Carpenter , regista del primo capitolo e qui produttore esecutivo e autore delle musiche (suo è il classico tema della saga). A produrre c'è il titano dell'horror low budget,(Scappa - Get Out, Split), ormai una garanzia in questo genere. Nel ruolo di Michael Myers, inoltre, torna l'attore originale, Nick Castle