Halloween, Federico Buffa racconta la storia di Michael Myers in un video esclusivo

Il 25 ottobre arriverà nelle sale di tutta Italia Halloween , il sequel del classico horror didiretto da, proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. In occasione dell'uscita, vi presentiamo un video esclusivo in cui il giornalista sportivoracconta la storia di Michael Myers, ripercorrendo con il suo stile inconfondibile le vicende del primo film collegato direttamente al nuovo in uscita nei prossimi giorni.