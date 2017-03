Haley Bennett e Chris Evans nel Red Sea Diving Resort del Mossad israeliano

A dieci anni dall'esordio 'canterino' in Scrivimi una canzone accanto a Hugh Grant e Drew Barrymore e dopo i ruoli importanti di Kristy e La ragazza del treno, il prossimo impegno potrebbe essere decisivo per la carriera di Haley Bennett . L'attrice che abbiamo da poco visto ossessionare Emily Blunt , potrebbe infatti diventare l'di quello che avevamo già conosciuto comee che oggi ha definitivamente scelto il proprio titolo ufficiale:, stando a quanto scrive Variety, secondo le cui fonti sarebbead affiancare la Bennett ( dopo le precedenti voci ) come protagonista nel film. Sceneggiato e diretto da Gideon Raff (già executive producer di Tyrant) e finanziato dalla sua Bron Studios ( Barriere ), dopo che la Fox Searchlight si è tirata indietro rimettendo 'sul mercato' lo script.Il tempo stringe, visto che(di Alexandra Milchan) del racconto. La storia prende le mosse nel 1977, quando al Mossad israeliano viene dato un incarico diverso dal solito dall'allora primo ministro Menachem Begin: salvare le migliaia di ebrei etiopi presenti in Sudan e consegnarli allo Stato ebraico. Per poter operare nel Paese nemico, l'agenzia stabilì una base avanzata sotto copertura in un villaggio turistico abbandonato in Sudan per supervisionare l'esodo verso la Terra Promessa, via mare e per via aerea.