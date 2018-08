Guardiani della Galassia, per Dave Bautista lavorare alla Disney è “nauseante”

NOTIZIE

“Farò quello che sono legalmente obbligato a fare, ma Guardiani senza James Gunn non è quello per cui ho firmato”, ha scritto Bautista. “GOTG senza James Gunn semplicemente non è GOTG. È oltretutto piuttosto nauseante lavorare per qualcuno disposto a piegarsi a una campagna diffamatoria lanciata dai #cybernazis. Questo è ciò che penso”.

Il termine “cybernazis” era già stato utilizzato da Bautista poco dopo il licenziamento di Gunn e si riferisce al sito di notizie di estrema destra The Daily Caller, che ha pubblicato i tweet in questione scatenando il caso. “Che cosa farai quando i #cybernazis ti attaccheranno?”, aveva scritto in quell'occasione Bautista . “Chi ti difenderà? Chi prenderà le distanze da te in maniera codarda? Chi ti punirà per orribili BATTUTE del passato invece di difenderti per aver ISPIRATO milioni? MILIONI!!!”.

Il cast dei Guardiani della Galassia ha preso le difese di Gunn senza però accennare a una propria eventuale fuoriuscita dal terzo capitolo, che a questo punto sarà realizzato da altri autori. Con questo ennesimo intervento, Bautista conferma che farà “quello che sono legalmente obbligato a fare”. Ma il sentimento espresso è limpido e, a questo punto, non è detto che non sia la stessa Disney a intervenire per licenziarlo, dopo delle dichiarazioni tanto forti.

Fonte: Deadline