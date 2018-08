Grosso guaio a Chinatown non avrà un remake, il film con Dwayne Johnson sarà invece un sequel

NOTIZIE

I produttori del progetto dichiarano: "Non puoi rifare un classico come quello di Carpenter. E nessun altro può interpretare Jack Burton"

28.08.2018 - Autore: Pierpaolo Festa





Sono anni che Hollywood insegue il remake di quel progetto: da qualche tempo si parla di Dwayne The Rock Johnson come protagonista del nuovo film. Un remake di cui nessuno sente il bisogno. L’originale dopotutto è un film evergreen, mai invecchiato ed emozionante e spassoso tutte le volte che lo si guarda.

La buona notizia, se possiamo definirla buona, è che i produttori del nuovo Grosso guaio a Chinatown hanno appena smentito che si tratterà di un remake. Ci troveremo di fronte a una continuazione della storia, un film che rivisiterà temi e toni del classico action-fantasy di John Carpenter.



Hiram Garcia, presidente della Seven Bucks Productions (la compagnia di produzione di Dwayne Johnson), ha precisato che The Rock non cercherà di riportare in vita il buon vecchio Jack Burton, perché c’è solo una persona che può farlo,

“Il progetto va avanti – ha dichiarato Garcia – Lo stiamo sviluppando e vorrei precisare che non si tratta di un remake di Grosso guaio a Chinatown. Non puoi rifare un classico. Quello che intendiamo fare è continuare quella storia. Continueremo a raccontare l’universo del film. Tutto quello che è accaduto nell’originale esisterà ancora e sarà indipendente dal nostro film. Credo che esista solo una persona in grado di interpretare Jack Burton, quindi Dwayne non proverebbe mai a rifare quel personaggio. Stiamo lavorando al progetto e ci divertiamo. Siamo arrivati a un ottimo punto con la storia. E lo ridico: non sarà un remake. Sarà una continuazione. Siamo in pieno sviluppo e credo che presto avrete nuove notizie dal progetto”.