Gringo, Charlize Theron sexy e spietata nel trailer vietato ai minori

21.12.2017 - Autore: La redazione



Gringo, la commedia nera degli Amazon Studios diretta da Nash Edgerton.

C'è anche Charlize Theron tra i protagonisti di, la commedia nera degli Amazon Studios diretta da



Nel film l'attore David Oyelowo (che ricordiamo in Selma ) vede la sua vita crollare pezzo dopo pezzo in circostanze tanto violente quanto paradossalmente esilaranti. La Theron è una businesswoman, pronta a usare la sua sensualità per abbindolare potenziali vittime.

Possiamo vederla nel trailer vietato ai minori:







Questa la sinossi di Gringo:

Gringo è ambientato in Messico, dove un uomo d'affari ingenuo, Harold Soyinka (Oyelowo), si ritrova vittima dei suoi colleghi che lo hanno tradito, minacciato dai signori della droga del posto e da mercenari moralmente compromessi. Da cittadino che rispetta la legge si trasformerà in un criminale ricercato dalle forze dell'ordine. A quel punto Harold dovrà capire come sopravvivere davanti a una situazione sempre più pericolosa.



Gringo, prodotto dalla stessa Theron, è interpretato anche da Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton, e Sharlto Copley.

Il film arriverà negli USA a partire dal 9 marzo 2018.



