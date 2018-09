Gomorra, in arrivo il film prequel incentrato su Ciro Di Marzio

NOTIZIE

11.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Gomorra 4, in arrivo su Sky Atlantic nella primavera del 2019. Ciro Di Marzio tornerà. Il protagonista di Gomorra – La serie interpretato da Marco D'Amore sarà al centro di un prequel cinematografico che potrebbe essere diretto proprio dall'attore. D'Amore ha diretto alcuni episodi di, in arrivo su Sky Atlantic nella primavera del 2019.

A scrivere il film ci penserà Leonardo Fasoli, sceneggiatore di Gomorra e della nuova serie Cattleya ZeroZeroZero. La storia di Ciro è effettivamente interessante: sopravvissuto da ragazzino a un terremoto che gli ha ucciso la famiglia, entrato in giovanissima età in un orfanotrofio, Ciro avrebbe poi conosciuto Don Pietro Savastano e sarebbe diventato in breve uno dei suoi uomini di punta, facendo anche da mentore al figlio di Don Pietro, Genny. “Marco ha fatto un grande lavoro come regista di alcuni episodi della quarta stagione di Gomorra – ha dichiarato Riccardo Tozzi di Cattleya – Il film si concentrerà su come Ciro è diventato L’Immortale e mostrerà l’inizio del rapporto con i Savastano”.