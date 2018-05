Globi d'Oro 2018, annunciate le cinquine della 58° edizione. Gianni Amelio tra i premi speciali

Come da tradizione, i vincitori dellasaranno resi noti solo nella cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo. Ma quel momento non potrebbe essere senza la preliminare definizione dei film, gli attori e- alla quale si deve il Premio riservato al cinema italiano - ed elencati nelleche sono appena state comunicate.Insieme ad esse, abbiamo già la proclamazione dell'assegnazione del, con la seguente motivazione:. Ma anche quella del Gran Premio della Stampa Estera al film L’esodo di Ciro Formisano ) e la menzione speciale al cortometraggio Numeruomini di(così presentata:).Di seguito,, categoria per categoria:Colapesce di Vladimir Di PrimaCosì in terra di Pier Lorenzo PisanoLa giornata di Pippo MezzapesaLa giraffa senza gamba di Fausto RomanoStai Sereno di Daniele StocchiCaravaggio - L’anima e il sangue di Jesús Garcés LambertFuga per la libertà di Emanuela GasbarroniLa fortuna degli etruschi di Marzia Marzolla, Matteo BardelliLa porta aperta di Domenico Iannacone, Luca Cambi, Francesco CastellaniOltre il confine. La storia di Ettore Castiglioni di Andrea Azzetti, Federico MassaBrutti e cattivi di Cosimo GomezCuori puri di Roberto De PaolisFinché c’è prosecco c’è speranza di Antonio PadovanIl cratere di Luca Bellino, Silvia LuziMaria per Roma di Karen Di PortoAmmore e malavita dei Manetti Bros.Benedetta follia di Carlo VerdoneBrutti e cattivi di Cosimo GomezCome un gatto in tangenziale di Riccardo MilaniSono tornato di Luca MinieroElla & John – The Leisure Seeker - Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo, Paolo VirzìFinché c’è prosecco c’è speranza - Antonio Padovan, Fulvio Ervas, Marco PettenelloLa ragazza nella nebbia – Donato CarrisiSicilian Ghost Story - Fabio Grassadonia, Antonio PiazzaThe Place – Paolo Genovese, Isabella AguilarAmori che non sanno stare al mondo - Lucia MascinoCome un gatto in tangenziale - Paola CortellesiFiglia mia - Alba RohrwacherIl colore nascosto delle cose - Valeria GolinoNome di donna - Cristiana CapotondiBrutti e cattivi - Claudio SantamariaLa ragazza nella nebbia - Tony ServilloSono tornato - Massimo PopolizioTutto quello che vuoi - Giuliano MontaldoUna questione privata - Luca MarinelliAmmore e malavita - Pivio & Aldo De ScalziDove non ho mai abitato - Pino DonaggioGli sdraiati - Battista LenaI figli della notte - Andrea De SicaNome di donna - Dario MarianelliElla & John – The Leisure Seeker - Luca BigazziFinchè c’è prosecco c’è speranza - Massimo MoschinI figli della notte - Stefano FaliveneThe Place - Fabrizio LucciUna questione privata - Simone ZampagniBrutti e cattivi di Cosimo GomezDove non ho mai abitato di Paolo FranchiL’intrusa di Leonardo Di CostanzoL’ordine delle cose di Andrea SegreTutto quello che vuoi di Francesco Brun