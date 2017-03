Gli 80 anni di Warren Beatty: 10 film per ricordare una delle colonne portanti di Hollywood

NOTIZIE

La sua carriera compie quest'anno sessant'anni, lui ne ha appena compiuti 80 (è nato a Richmond, in Virginia, il 30 marzo del 1937). In attesa di ritrovarlo sullo schermo con Ishtar, uno dei più grandi fiaschi degli anni Ottanta.



Seguite questo itinerario fotografico per conoscere la carriera di Beatty e scoprire i segreti da alcuni suoi set: Attore, regista, sceneggiatore, produttore. Star. Un elenco di ruoli che Warren Beatty ha spesso incarnato allo stesso tempo. Anche per questo l'attore, uno dei più grandi di Hollywood, è stato sempre marchiato come "persona non facile" sul set. Un uomo che per forza di cose ha sempre voluto mantenere il controllo totale della produzione, perfino sui registi che lui stesso ingaggiava.. In attesa di ritrovarlo sullo schermo con L'eccezione alla regola (in uscita ad aprile) vogliamo ricordare il grande lavoro di Beatty attraverso dieci titoli fondamentali: pellicole che ha girato per i maestri del cinema, alcune delle quali lui stesso ha diretto arrivando anche all'Oscar. Ma anche fiaschi come, uno dei più grandi fiaschi degli anni Ottanta.Seguite questo itinerario fotografico per conoscere la carriera di Beatty e scoprire i segreti da alcuni suoi set:



Inizialmente Beatty avrebbe solo prodotto il film. In quel periodo sua sorella Con Faye Dunaway nei panni di Bonnie e Clyde nel capolavoro di Arthur Penn . Beatty ha prodotto e interpretato il film. A quanto pare la Warner Bros. aveva così poca fiducia nel successo della pellicola che non ha avuto freni nel proporre a Beatty il 40% dell'incasso del film invece che un salario minimo. Il film ha poi incassato oltre cinquanta milioni di dollari.Inizialmente Beatty avrebbe solo prodotto il film. In quel periodo sua sorella Shirley MacLaine era una delle candidate principali al ruolo di Bonnie. Nel momento in cui l'attore ha deciso di interpretare Clyde, per ovvie ragioni, ha preferito non ingaggiare la MacLaine nel ruolo.



Con Robert Altman. Dramma ambientato nel vecchio West dove vediamo gli attori nei panni di due soci in affari: lui è un giocatore d'azzardo, lei la matrona di un bordello.



All'epoca Beatty e la Christie facevano coppia anche nella vita. Secondo alcune voci, si erano addirittura sposati in segreto. Interrogata dai reporter sul presunto matrimonio, l'attrice ha dichiarato: "Se siamo sposati, lo siamo. Se non lo siamo, non lo siamo". La loro storia d'amore è finita nel 1973. Con Julie Christie ne I compari, diretto da. Dramma ambientato nel vecchio West dove vediamo gli attori nei panni di due soci in affari: lui è un giocatore d'azzardo, lei la matrona di un bordello.All'epoca Beatty e la Christie facevano coppia anche nella vita. Secondo alcune voci, si erano addirittura sposati in segreto. Interrogata dai reporter sul presunto matrimonio, l'attrice ha dichiarato: "Se siamo sposati, lo siamo. Se non lo siamo, non lo siamo". La loro storia d'amore è finita nel 1973.



Beatty e la Christie sono comunque rimasti in ottimi rapporti e sono tornati a lavorare insieme anche in Shampoo (1975). Nel 1981 Beatty ha dedicato a lei l'Oscar vinto per Reds.



Con Mike Nichols. Un film ambientato negli anni Venti in cui i due attori interpretano una coppia di truffatori, pronti a sedurre un'ereditiera per impossessarsi del malloppo. Con Jack Nicholson Stockard Channing nella commedia diretta da. Un film ambientato negli anni Venti in cui i due attori interpretano una coppia di truffatori, pronti a sedurre un'ereditiera per impossessarsi del malloppo.



A letto con Goldie Hawn in Shampoo, commedia diretta da Hal Ashby. Beatty ha interpretato, prodotto e sceneggiato il film: una commedia agrodolce in cui lo vediamo nei panni di un parrucchiere seduttore che instaura relazioni con diverse bellissime donne. Il film è ambientato nel 1968 nell'arco di ventiquattro ore. Nel cast c'è anche Julie Christie.



Uno dei film più celebri di Beatty, Il paradiso può attendere segna anche il suo debutto dietro la macchina da presa. Una regia a quattro mani insieme a Buck Henry. Beatty è anche protagonista, produttore e sceneggiatore: inizialmente aveva offerto la regia del film ad Arthur Penn, Mike Nichols e Peter Bogdanovich. A quanto pare tutti hanno rifiutato l'incarico a causa della reputazione di Beatty: si diceva infatti che fosse troppo ossessionato dal controllo sul set.



Il film, nominato a nove Oscar, ha vinto la statuetta per le migliori scenografie.



Con Jack Nicholson e Diane Keaton in Reds. Il film è ispirato alla vita di John Reed, giornalista comunista statunitense che descrisse la rivoluzione d'ottobre russa nel suo libro I dieci giorni che sconvolsero il mondo. Reds ha vinto tre Oscar, quello per Beatty come miglior regista, quello a Maureen Stapleton come migliore attrice non protagonista e a Vittorio Storaro per la migliore fotografia.



Gene Hackman appare in due scene del film, un piccolo ruolo che ha accettato per fare un favore all'amico Beatty che anni prima lo aveva aiutato a lanciare la sua carriera con Gangster Story.



Con Con Dustin Hoffman nella commedia Ishtar, passata alla storia come uno dei più grandi fiaschi di pubblico e critica degli anni Ottanta. Pare che l'atteggiamento di Beatty sul set sia stata anche una delle ragioni della crisi produttiva: si sarebbe infatti scontrato tante volte con la regista Elaine May. I due non si sarebbero riconciliati durante tutta la fase di riprese. Hoffman avrebbe più volte fatto da mediatore tra Beatty e la May.





Beatty ha anche diretto Dick Tracy: inizialmente avrebbe dovuto solamente essere il regista del film, ma da fan del fumetto originale, è stato lui a proporsi ai produttori come protagonista. Beatty e Madonna sul set dell'ottimo Dick Tracy. All'epoca i due avevano una relazione, finita poco dopo le riprese quando lui ha chiesto di sposarla e lei ha rifiutato. Era l'agosto del 1990. I due stavano insieme dal 1989.Beatty ha anche diretto Dick Tracy: inizialmente avrebbe dovuto solamente essere il regista del film, ma da fan del fumetto originale, è stato lui a proporsi ai produttori come protagonista.



Ci sono due ruoli che Warren Beatty ha sempre sognato di intepretare: quello del gangster Bugsy Siegel e quello del regista/aviatore Howard Hughes. Ci è riuscito in entrambi i casi. Nel 1991 ha interpretato Bugsy nel film di Barry Levinson. Presto lo vedremo sugli schermi in Italia in L'eccezione alla regola, film che segna il suo ritorno al cinema (da attore e regista) dove interpreta Hughes.



Durante la pre-produzione di Bugsy, Beatty ha suggerito a Levinson di affidare il ruolo di Virginia ad Ci sono due ruoli che Warren Beatty ha sempre sognato di intepretare: quello del gangster Bugsy Siegel e quello del regista/aviatore Howard Hughes. Ci è riuscito in entrambi i casi. Nel 1991 ha interpretato Bugsy nel film di Barry Levinson. Presto lo vedremo sugli schermi in Italia in, film che segna il suo ritorno al cinema (da attore e regista) dove interpreta Hughes.Durante la pre-produzione di Bugsy, Beatty ha suggerito a Levinson di affidare il ruolo di Virginia ad Annette Bening , attrice che aveva fatto un provino per il ruolo di Tess in Dick Tracy. "E' una grandissima attrice. L'adoro e un giorno la sposerò" - avrebbe detto Beatty a Levinson... e aveva ragione. Durante le riprese i due attori si sono innamorati e sono diventati una coppia. Si sono sposati nel 1992. Oggi fanno ancora coppia. Hanno avuto quattro figli.

2 - I COMPARI (1971)3 -(1975)4 -(1975)5 -(1978)6 - REDS (1981)7 - ISHTAR (1981)8 - DICK TRACY (1990)9 - BUGSY (1991)10 - BULWORTH - IL SENATORE (1998)Otto anni dopo Dick Tracy, Beatty torna a dirigere un film e realizza l'interessante, in cui lo vediamo dividere la scena con Halle Berry. Sullo schermo interpreta un politico con manie suicide che decide di dire come stanno le cose... trasformandosi in un rapper! Bulworth è un film folle e intelligente, l'ultimo diretto da Beatty prima di un periodo di pausa durato diciotto anni.