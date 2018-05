Giugno al cinema, dieci film da non perdere

NOTIZIE

Una Charlize Theron pronta a regalarci uno dei ruoli migliori della sua carriera, un T-Rex che ritorna sugli schermi in forma smagliante, più terrificante che mai, due ragazzi di Roma inghiottiti dal mondo del crimine. Questi sono solo alcuni dei personaggi che ritroveremo nei cinema a giugno, ve li presentiamo in una top ten composta da film che potrete vedere nelle sale in questo inizio d'estate.



USCITA NEI CINEMA: 26 GIUGNO "I vent'anni sono bellissimi. ma poi i trenta arrivano da dietro l'angolo come un camion dell'immondizia alle cinque del mattino".pronuncia le battute scritte danella sceneggiatura di, uno dei titoli statunitensi più interessanti dell'anno che finalmente arriva sui nostri schermi. L'attrice interpreta, mamma di tre figli (incluso un neonato), alla quale il fratello mette a disposizione una nuova tata. La donna inizialmente esiterà davanti all'idea, ma si ritroverà a formare un legame unico con la giovane tata - la Tully del titolo interpretata da Mackenzie Davis - che si dimosterà premurosa, sorprendente e, a volte, veramente strana. Dietro la macchina da presa c'è, già regista di, questa volta alle prese con il lato oscuro della maternità, lo stress che un neonato comporta e la depressione dietro l'angolo.



USCITA NEI CINEMA: 7 GIUGNO Quella del registaa è una promessa: "Jurassic World - Il regno distrutto sarà più spaventoso dei film precedenti". Nel quinto capitolo della saga dei dinosauri creata da Steven Spielberg ritroviamonei panni dial fianco dei protagonisti del film precedente, Chris Pratt Bryce Dallas Howard . Il regno distrutto si concentra su un'operazione di soccorso, nel tentativo di salvare i dinosauri dall'isola che sta per esplodere, e Malcolm avverte: "Questi animali meritano la stessa protezione data alle altre specie. O dovremo lasciarli morire? Erano qui prima di noi e, se non stiamo attenti... ci saranno anche dopo".

Ce ne fossero di debutti così, e di film italiani così.



USCITA NEI CINEMA: 7 GIUGNO La perdita dell'innocenza di due ragazzi travolti nel mondo della criminalità all'interno di una cornice romana quasi infernale. L'opera prima dei gemelli D'Innocenzo è un film prezioso, che evoca Non essere cattivo di Claudio Caligari ma si spoglia dell'ambientazione d'epoca per parlare dell'oggi, dell'ora.

Diva! di Francesco Patierno è tratto dal libro autobiografico Quanti sono i domani passati (di Enrico Rotelli, Mondadori) e racconta la vita di Valentina Cortese attraverso un flusso narrativo che vede interpretare le parole dell'artista da otto tra le migliori attrici italiane del momento: Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Greta Scarano; una prova unica nel suo genere quella di interpretare colei che è stata candidata come miglior attrice non protagonista agli Oscar per Effetto Notte di François Truffaut, e che è stata la musa di Giorgio Strehler.



USCITA NEI CINEMA: 7 GIUGNO

USCITA NEI CINEMA: 7 GIUGNO il nuovo film di Laurent Cantet , regista dell'acclamato La classe . Temi molto simili a quest'ultimo film, vincitore della Palma d'Oro a Cannes dieci anni fa, sono al centro de L'atelier, con cui Cantet torna a raccontare i conflitti politici e generazionali nella Francia di oggi.è un'affermata autrice di gialli e deve tenere un laboratorio di scrittura a La Ciotat, città del sud della Francia nota un tempo per i cantieri navali ma ormai in piena crisi economica. Tra i suoi giovani allievi spicca, ragazzo introverso e di talento, spesso in rotta con gli altri sulle questioni politiche per le sue posizioni razziste e aggressive. L'atteggiamento di Antoine si fa sempre più violento con il passare dei giorni e Olivia sembra esserne spaventata e attratta al tempo stesso, finché la situazione sfugge drammaticamente di mano a entrambi.



, tratto dal romanzo La stanza delle meraviglie scritto da Brian Selznick (Mondadori), è una favola coming of age che ancora una volta strizza l'occhio al grande potere del cinema, come lo faceva Hugo Cabret, romanzo precedente dello scrittore.Abbandonata la Parigi degli anni Trenta che abbiamo visto seventies. Entrambi sono sordi. Entrambi in fuga dalle loro famiglie. E dovranno imparare velocemente a sopravvivere nella Grande Mela per trovare un accesso alla nuova fase delle loro vite. Wonderstruck , tratto dal romanzoscritto da(Mondadori), è una favolache ancora una volta strizza l'occhio al grande potere del cinema, come lo faceva, romanzo precedente dello scrittore.Abbandonata la Parigi degli anni Trenta che abbiamo visto nel capolavoro di Scorsese , la scena si sposta a New York. Ancora una volta la storia viene affidata a due ragazzini che occupano due epoche temporali diverse: il 1927 e gli anni Settanta. La bambina del passato vive all'interno del bianco e nero, il ragazzino del presente si muove nei colori sporchi dei. Entrambi sono sordi. Entrambi in fuga dalle loro famiglie. E dovranno imparare velocemente a sopravvivere nella Grande Mela per trovare un accesso alla nuova fase delle loro vite.





USCITA NEI CINEMA: 14 GIUGNO



Le Bellas di nuovo insieme per la terza volta. Pitch Perfect 3 inizia con il gruppo di performer separate dopo aver concluso l'università e alle prese con la difficoltà nel far decollare le loro carriere. Tornate insieme per una serata in un bar, le ragazze decidono di partecipare a un concorso musicale in Europa organizzato dall'United Service Organization, ente che si occupa di tenere alto il morale delle truppe statunitensi. Nel corso dell'evento si scontreranno con altri gruppi che sembrano molto più preparati di loro...

Leggi la recensione Dopola nuova maledizione del cinema horror sono i demoni messicani che impogono il gioco "obbligo o verità" ai malcapitati protagonisti di questo nuovo film. Ovviamente si tratta di una versione grondante sangue del gioco. Produce la Blumhouse di, una garanzia nel genere "horror d'intrattenimento".

Leggi la recensione ruota attorno a una famiglia all'apice di ricchezza e successo presa di mira da un misterioso ragazzo che sviluppa con ognuno dei personaggi un rapporto parassitario. Lo fa inizialmente con il dottore interpretato dae successivamente con la moglie di quest'ultimo,. Il film dell'autore greco Yorgos Lanthimos comincia come dramma, finisce come horror.

Charlie Hunnam nel ruolo che fu di Steve McQueen, Rami Malek di Mr. Robot in quello di Dustin Hoffman. Eccoli nel remake di Papillon, uno dei più celebri film su un'evasione. L'originale uscì nel 1973, il nuovo film vede Hunnam nei panni di Henri "Papillon" Charrière, scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale sull'Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un'improbabile alleanza con un altro condannato, l'eccentrico contraffattore Louis Dega (Rami Malek), che in cambio di protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon, creando con questo un indistruttibile legame di amicizia. Riuscirà questo remake a non rimanere schiacciato dal confronto con l'originale?