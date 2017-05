Giugno al cinema: cinque film da non perdere

A giugno pioggia di blockbuster, e l'arrivo di due pellicole meno mainstream che però puntano sui grandi nomi di Robert Pattinson e di Michael Fassbender pur di attirare il pubblico al cinema in un mese non proprio glorioso per le sale. Tra reboot, sequel, pochi esordi assoluti ma una linea editoriale che cerca di andare sul sicuro. Ecco quindi i film in uscita a giugno scelti per voi. Wonder Woman (1 giugno). L'eroina più femminista che ci sia torna a calcare le scene. Wonder Woman è interpretata da Gal Gadot , nel film omonimo diretto dae nella quarta pellicola del DC Extended Universe. Nel cast del film, un action movie a tutti gli effetti, gli attori Robin Wright , Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis. La pellicola è pensata per essere un film d'azione che racconta la storia di Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta in un'isola deserta, isolata dal mondo, che per caso viene a conoscenza di una guerra mondiale che sta distruggendo l'umanità. E così sceglierà di salvare gli uomini e di aiutarli contro l'autodistruzione.