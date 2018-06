Giochi di Potere, in esclusiva il trailer del film sullo scandalo planetario del 1995

Tra i film dell'estate ci sarà sicuramente la nuova fatica del regista di La panchina e Gli innocenti, il danese, che in Giochi di potere riprende la storia vera dello, il più grande che abbia mai colpito le Nazioni Unite arrivando a investire l’intera comunità internazionale, compresa l’Italia.Ecco ildel film che vede come protagonisti(ormai lontano dalla Divergent Serie ), l' ex Mandarino e premio Oscare la vincitrice del Golden Globe Jacqueline Bisset Un thriller politico avvincente e tempestivo, perfettamente rappresentato dalladiffusa fino a oggi:e dal titolo originale ben più esplicativo della sua traduzione italiana (, una sorta di 'Pugnalate alle spalle per principianti').Di seguito la