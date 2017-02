George e Amal Clooney aspettano due gemelli

Una delle coppie d'oro di Hollywood è in dolce attesa. George Clooney e la moglieaspettano due gemelli: lo hanno confermato personalmente durante la trasmissionesu CBS, intervistati dalla presentatrice Julie Chen.Amal Clooney, 39 anni, è un avvocato di fama internazionale specializzata in diritti umani e ha insegnato presso la Columbia Law School. Clooney ha invece 55 anni. La coppia si è sposata il 27 settembre 2014 a Venezia.La cerimonia ha attirato in Laguna celebrità come(assenti Brad Pitt Angelina Jolie , forse bloccati dalle riprese di By the Sea a Malta), ed è stata celebrata dall'amico personale di Clooney ed ex sindaco di Romapresso Ca' Farsetti, municipio della città lagunare. Le celebrità di Hollywood hanno poi festeggiato per diversi giorni presso gli alberghi Belmond Hotel Cipriani e Aman Resort.Nata a Beirut, Libano, Amal Clooney si trasferì giovanissima con la famiglia in Inghilterra per sfuggire alla guerra civile libanese. Il padre di Amal, Ramzi Alamuddin, insegnava turismo alla American University di Beirut, sua madre, Baria, è caporedattrice della sezione internazionale del quotidiano Al-Hayat, giornale arabo con sede a Londra. “Il matrimonio è stato più che perfetto – commentò all'epoca il padre della sposa – È stato grandioso, semplice e perfetto. Sono davvero fatti l'uno per l'altra. È un'ottima notizia nel mare di cattive notizie a cui stiamo assistendo oggi”, riferendosi ai tesi rapporti tra Occidente e Medio Oriente.Fonte: The Hollywood Reporter