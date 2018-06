George Clooney tra la regia del thriller fantascientifico Echo e la beneficenza...

Dopo il Suburbicon dell'anno scorso, si parla già di un nuovo progetto da regista per George Clooney , e di una nuova frontiera da esplorare per l'attore e produttore statunitense: quella della fantascienza. Il prossimo, sul quale Clooney è già all'opera - insieme alla 20th Century Fox che dovrebbe produrlo insieme a Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen della 21 Laps (Arrival, Stranger Things) - marcherebbe inoltre una sorta di ritorno al genere, che lo stesso aveva già praticato da attore interpretando Solaris Il film - la cui sceneggiatura era stata inizialmente realizzata da Christopher Macbride (The Conspiracy) - seguirà il dramma di uno. Nella speranza che il ritorno a una produzione mainstream possa risollevare il suo curriculum personale, in calo dopo le tiepide reazioni al Suburbicon che dicevamo. In questo senso si inserirebbe anche la scelta di dirigere i primi due episodi dell'adattamento televisivo del classico di Joseph Heller Comma 22 (nel quale lo vedremo anche recitare, nei panni del tenente generale Scheisskopf ).Deadline, che ha diffuso la notizia, non aggiunge molto altro, ma chissà che la scelta segua anche un desiderio di allontanarsi dalle brutture del nostro Pianeta… Quelle affrontate nella finzione del suo ultimo film, ma anche nella realtà, soprattutto di recente con lahanno dichiarato i due, in aperta polemica con le ultime scelte politiche dell’amministrazione Trump e il provvedimento che separa i bambini dai genitori illegalmente penetrati negli Stati Uniti dal Messico.