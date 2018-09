NOTIZIE

L'attrice interpreterà la cantante inglese nel periodo in cui incise Dusty in Mephis

Gemma Arterton diventa Dusty Springfield nel film So Much Love

07.09.2018 - Autore: GEDI Digital



L’attrice Gemma Arterton interpreterà il ruolo della musicistanel biopic, film che segna il debutto alla regia di, già sceneggiatrice del bellissimo Carol.

Il film sarà ambientato nel 1968, il periodo d’oro della Springfield, autrice di canzoni come Son of a Preacher Man e Just A Little Lovin’. Sullo schermo la seguiremo mentre viaggia verso Memphis per incidere il suo album, Dusty in Memphis. E la vedremo alle prese con un difficile rapporto con la sua casa discografica e allo stesso tempo entrare in contatto con la musica della Motown Records, schierandosi contro le politiche razziste dell’apartheid e contro il maschilismo dell’industria musicale.



Le riprese del film inizieranno in primavera e si svolgeranno tra il Regno Unito e gli Usa. Nel 1968 la Springfield aveva 29 anni, Gemma Arterton ne compirà 33 a febbraio: “Sono sempre stata un’ammiratrice di Dusty Springfield – ha dichiarato l'attrice inglese – la sua voce rauca, il modo in cui canalizzava le emozioni attraverso la sua musica, il suo contributo all’affermazione di Motown nel Regno Unito. Lei era avanti rispetto all’epoca in cui viveva, e ha ispirato tantissimi artisti. Era una persona generosa, brillante, timida ma anche estroversa. Una vera inglese eccentrica. Non vedo l’ora di interpretarla”.



