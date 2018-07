NOTIZIE

Gary Oldman contro Amy Adams nel thriller The Woman in the Window

25.07.2018 - Autore: Marco Triolo



The Woman in the Window, diretto dal regista de L'ora più buia ed Espiazione, Tracy Letts (I segreti di Osage County, Killer Joe) ha scritto la sceneggiatura a partire dal romanzo di A. J. Finn “La donna alla finestra” (ed. Mondadori). Gary Oldman affiancherà Amy Adams nel thriller, diretto dal regista de L'ora più buia ed Espiazione, Joe Wright (I segreti di Osage County, Killer Joe) ha scritto la sceneggiatura a partire dal romanzo di“La donna alla finestra” (ed. Mondadori).

La storia è quella di una donna, Anna Fox (Adams), che soffre di agorafobia e perciò vive da reclusa nella sua casa di New York. Passa il suo tempo guardando vecchi film, bevendo vino, ricordando tempi più felici. E spiando i vicini, tra cui una nuova famiglia che ha appena traslocato nei dintorni, i Russell. Un giorno, Anna assiste alla finestra a un terribile atto di violenza che coinvolge proprio i Russell.

Oldman interpreterà il capofamiglia Russell. L'attore è stato anche protagonista de L'ora più buia , sempre diretto da Joe Wright, che gli ha regalato il tanto sudato Oscar come migliore attore protagonista agli scorsi Academy Awards. Nella sua carriera Oldman ha ricevuto solo due nomination, contro le cinque di Amy Adams (per Junebug, Doubt, The Fighter, The Master e American Hustle) tutte andate a vuoto.

L'uscita americana di The Woman in the Window è fissata per il 4 ottobre 2019. Il film sarà distribuito da 20th Century Fox.

Fonte: Variety