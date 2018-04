Galline in fuga, il sequel al via dopo 18 anni 

Pixar (o Disney) vs Dreamworks, spesso si tende a ridurre lo scontro tra i colossi dell'animazione a questa sorta di confusa dicotomia, ma - tanto per citare un famoso fumetto - c'è ancora qualcuno che resiste in un angolo dell'Europa: la. Che dall'alto della sua nutrita base di fan e dei tanti premi vinti (anche un Oscar, per Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro ) continua a regalarci sorprese. Ultima in ordine cronologico l'annuncio del progetto di Galline in fuga del 2000.Diretto da Nick Park e Peter Lord (cofondatore degli Studios) e ispirato a La grande fuga , il film fu il primo lungometraggio della casa britannica e l'animazione a 'passo uno'/in stop-motion di maggior successo della storia. E da tempo in molti ne avevano. Non può che essere un evento, quindi, che StudioCanal e Pathe si siano accordate per realizzarlo, come riportato dal The Hollywood Reporter.Troppo presto ancora per conoscere ulteriori dettagli, se non che per la regia si sarebbe già incaricato il Sam Fell nominato agli Oscar per ParaNorman e Giù per il tubo (della stessa Aardman), pronto a mettersi al lavoro su una sceneggiatura firmata dacome nel caso del precedente. Intanto, però, il calendario prevede l'uscita di, sequel del film del 2015 , atteso per il 5 aprile 2019.