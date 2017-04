Gag Reel: le papere più divertenti delle star sui set 

A lungo abbiamo aspettato l'uscita di I Guardiani della Galassia vol. 2 , e non solo come si attende ogni nuovo film del Marvel Cinematic Universe o per il suo essere il sequel di uno dei CineComic più originali e divertenti. Ma anche per lasuscitata dall'annuncio delle CINQUE scene extra in coda al film!. Una usanza che segue e completa la tendenza allecon le quali i Marvel Studios - e non solo - hanno di fatto intessuto una rete tra i loro diversi film.Dove più, dove meno, però, queste scene si sono andate facendo sempre più divertenti, ironiche o surreali (vedi quella deldei Vendicatori o la chiusura del sorprendente Deadpool, prossimo al bis ). Spesso 'rubando la scena' persino ai più, che in passato erano l'unica occasione per ridere delle stelle dei film appena conclusi. Sulla scorta del recente focus sugli easter egg più inappropriati nei film per ragazzi , ecco alcuniche sarebbe un peccato perdersi…