Fish&Chips Film Festival, una 'threesome edition' per il terzo anno della kermesse

Festival internazionale del Cinema Erotico e del Sessuale che si svolgerà a Torino e dal 18 al 21 gennaio. Tre è un po' la cifra della maturità e il Festival festeggerà i 3 anni di vita con una threesome edition realizzata dall'Associazione Fish&Chips in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.



Tra i grandi nomi l'omaggio alll'attrice ISVN - Io sono Valentina Nappi della regista Monica Stambrini.





43 film in concorso, 3 film-omaggio a figure simbolo della cultura erotica, 3 proiezioni speciali fuori concorso, 3 mostre e 3 laboratori, in diverse location cittadine, per mettere al centro dell'attenzione il sesso, confrontarsi, esplorare il mondo dell'erotismo attraverso il cinema e le arti visive, condividere la curiosità e insieme al pubblico scoprire la vastità di un aspetto della vita di ognuno molto discusso ma con ancora poca consapevolezza.Tra i grandi nomi l'omaggio alll'attrice Teresa Ann Savoy , scomparsa nel 2017 a 61 anni, con la proiezione del film Salon Kitty di Tinto Brass e l'anteprima assoluta didella regista Monica Stambrini.





"Drag King, classici porno chic, erbari erotici. Anche quest'anno Fish&Chips Film Festival non mancherà di stupire e incuriosire il pubblico con la sua variegata offerta." racconta la direttrice del festival Chiara Pellegrini "Una terza edizione organizzata con entusiasmo e spensieratezza, in un periodo in cui occuparsi di cultura è sempre più complicato e faticoso. Ma il pubblico, e soprattutto quello giovane, ci ha sempre sostenuto e spronato e ha dimostrato di avere voglia di riflettere e divertirsi insieme a noi circa i temi legati alla sessualità. E noi è proprio questo che vogliamo: far conoscere nuove realtà e pratiche e approfondire le vecchie, mostrare alternative e discutere la norma, con la gravità che il tema comporta, ma senza dimenticare la gaiezza che ne è strettamente legata."

La threesome edition di FISH&CHIPS si aprirà giovedì 18 gennaio ore 21.00 al Cinema Massimo, con il documentario Pornocratie: Les nouvelles multinationales du sexe, un'inchiesta sulla moderna industria del porno mainstream e dei cosiddetti redtubes, diretto dall'icona femminista ed ex-performer francese Ovidie.









Ecco il Festival nel dettaglio: Il documentario sarà anticipato da Karate Condom di Emanuele Colombo, un divertente corto animato, realizzato in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS e che, omaggiando gli anime giapponesi, ci ricorda come l'HIV sia ancora un pericolo per cui prendere le dovute precauzioni.

CONCORSI

I 43 film in concorso provengono da Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Giappone, Stati Uniti, Svezia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svizzera, Francia e Spagna.

Tra 102 film iscritti sono stati selezionati 11 LUNGOMETRAGGI di cui 2 anteprime assolute, gli italiani Un grande progetto di Giuseppe Longinotti e ISVN - Io sono Valentina Nappi di Monica Stambrini, a dimostrazione di quanto F&C stia diventando sempre più un punto di riferimento per l'ambito nazionale; e 2 anteprime internazionali La Petite Mort di Borja Segarra Bueno e Strawberry Bubblegums di Benjamin Teske, tutti introdotti al pubblico dai propri autori, ospiti al festival.

A giudicare questi e gli altri 7 lunghi in concorso - tutti in anteprima nazionale – la giuria composta da Flavio Armone (Lovers Film Festival, Torino Film Festival e cofondatore della compagnia di distribuzione Lights On), Maddalena Merlino (regista) e Elisa Talentino (artista e illustratrice).

I 32 CORTOMETRAGGI dei concorsi CORTI e CORTI XXX, quest'ultimo dal taglio più hard, scelti tra 815 iscritti e presentati in anteprima nazionale saranno sottoposti ai giurati Maicol Casale (regista, video maker e grafico), Lucia Leonardi (counselor e attivista lesbica/trans femminista-queer) e Irene Pittatore (artista e giornalista).

I vincitori dei premi Miglior Lungo (1.000€), Miglior Corto e Miglior Corto XXX (300 € ciascuno) saranno annunciati domenica 21 gennaio alle 21, durante la SERATA DI CHIUSURA dedicata alla PINK & WHITE PRODUCTIONS, casa di produzione californiana fondata nel 2005 e riconosciuta a livello internazionale, che punta a creare prodotti pornografici in grado di rispecchiare le varie sfumature di genere e la fluidità sessuale nel modo più inclusivo e sostenibile possibile.

Una pornografia in cui FISH&CHIPS si rispecchia e di cui verranno proiettati Snapshot di Shine Louise Houston, thriller romantico e al femminile ispirato ai maestri Hitchcock e Antonioni, e Crash Pad Series, collage del meglio della produzione 2017 dall'omonimo progetto.

OMAGGI

Come da tradizione, in programma al festival gli appuntamenti dedicati a personaggi che hanno fatto la storia dello scenario di genere e pornografico mondiale, in un ideale trittico di proiezioni-omaggio.

TERESA ANN SAVOY, attrice britannica protagonista di una lunga stagione di film erotici e sceneggiati italiani negli anni '70 e '80 e fra le muse di Tinto Brass, che la diresse nel suo film più importante Salon Kitty. Il film, sceneggiato da Maria Pia Fusco (una delle più importanti sceneggiatrici del cinema erotico italiano), Ennio De Concini e dallo stesso Brass, celebra il sesso come unico contraltare al potere annichilente degli estremismi dell'uomo e sarà proiettato in 35mm giovedì 18 gennaio alle 18.30.

DIANE TORR è stata una delle figure di spicco del drag king internazionale e con i suoi workshop e spettacoli ha mostrato al pubblico femminile come liberarsi dalle imposizioni di genere, sabato 20 alle 11.30 il documentario Man for a Day di Katarina Peters, sarà l'occasione per una visione intima delle vite delle partecipanti al workshop prima, durante e dopo la loro trasformazione in uomini inediti.

RADLEY METZGER un regista che sotto diversi pseudonimi ha cambiato le regole del genere e segnato la Golden Age of Porn; il suo classico The Opening of Misty – A bocca piena, rivisitazione in chiave hard del Pigmalione di George Bernard Shaw, interpretato da autentiche leggende come Jamie Gillis e Gloria Leonard, sarà in programma domenica 21 gennaio alle 19.00.

FUORI CONCORSO

A punteggiare la threesome edition una selezione del meglio della produzione recente di corti erotici, tra ottima animazione, viaggi nell'immaginario erotico più intimo, riflessioni, che anticipano le proiezioni dei lungometraggi in calendario.

La serata di venerdì 19 si chiude al Cinema Massimo, con COCKTAIL D'AMORE, un dj set di vinili bollenti a cura di Mystic Sister & Riccardo IconOut, trailer porno-erotici provenienti dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema e cocktail offerti dallo sponsor Bitter Rouge di Compagnia dei Caraibi. L'evento è organizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema come evento anticipatore della mostra SoundFrames dedicata a cinema e musica, che inaugurerà il 26 gennaio 2018 alla Mole Antonelliana.

Fish&Chips propone laboratori, incontri e mostre che offrono al pubblico svariate occasioni per approcciare e sperimentarsi con l'erotismo.

LABORATORI

Partendo dal libro Guida al piacere anale per lei della sex expert di fama internazionale Tristan Taormino, venerdì 19 alle 17 all'Amantes, il "Workshop Introduzione al piacere anale per lei" fornirà informazioni utili e indispensabili, sia per le principianti che per le appassionate al genere.

Nelle tradizioni più antiche la simbologia degli organi genitali femminili aveva un valore positivo e di potere. Con stoffe, tessuti e colori "Genitalia" guiderà nella rappresentazione dei propri genitali e nella riappropriazione del proprio fulcro sessuale, sabato 20 alle 17.30 all'Amantes.

Con il workshop esperienziale di Drag King "Il Re è nudo!" - sabato ore 14.30 alla Cavallerizza Irreale - le partecipanti potranno scoprire gli aspetti maschili celati dietro i limiti imposti dalle definizioni di genere ed esprimere il king personale con travestimento e trucco, mettendosi in gioco attraverso il corpo e l'immaginario.

Iscrizione ai laboratori info@fishandchipsfilmfestival.com.

MOSTRE

All'Amantes si apre mercoledì 17 alle 18.30 l'"erbario" illustrato di Gabriele Pino "Clorofilla", in cui personaggi diversi fra loro per età, sesso, identità e carattere interagiscono nell'intimità con il mondo vegetale giocando con il proprio corpo. Mentre da giovedì 18 alle 18.00, il Circolo del Design ospiterà "Gonzo", mostra sull'editoria "sporca" italiana con fumetti porno-erotici dagli anni '60 ai '90 che traccia una traiettoria inedita della storia del fumetto partendo dalle produzioni dal basso di un'editoria poco studiata, con un'ampia base popolare.

Infine domenica 21 alle 17.00, in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Fish&Chips propone la visita guidata alla mostra "L'occhio magico di Carlo Mollino. Fotografie 1934-1973", con il focus sugli scatti erotici dell'architetto e designer torinese.

INCONTRI

Anticipa il festival, il convegno "Corpi politici e politica dei corpi tra cinema e media in Italia. Intorno e oltre il '68" che, mercoledì 17 e giovedì 18 all'Auditorium Quazza, partendo dalla ricorrenza dei cinquant'anni dal '68, prenderà in analisi differenti corpi politici che hanno animato il cinema italiano, la televisione, la canzone e la moda, dai corpi pasoliniani e viscontiani a quelli di Raffaella Carrà, Rita Pavone e Gianni Morandi, da Charlotte Rampling e Twiggy a Lou Castel e Monica Vitti.

Venerdì 19 alle 20.30 al Blah Blah, Stefano Stefanini presenterà il progetto Inter (sectional) views, un documentario volto a sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche come la multi-discriminazione, raccontando come varie categorie biologiche, sociali e culturali interagiscano a molteplici livelli.

L'artista Irene Pittatore presenta il suo nuovo progetto "Queer Portraits" con un'anteprima sulla serie fotografica You As Me, un'esperienza artistica e un laboratorio in progress aperti al pubblico del festival, domenica alle 19.00 al Blah Blah.

Infine non possono mancare i festeggiamenti nel festival più hot, sexy e scatenato di Torino: il THREESOME PARTY con i dj resident della Malormone crew che si alterneranno alla consolle con lo special guest di quest'anno, direttamente dalla one night queer BNasty, dj Gwen Stefanini.

Sabato 20 gennaio, dalle 23.00, alla Cavallerizza Irreale, ingresso up-to-you.