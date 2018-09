Festival di Venezia, arriva il primo red carpet disponibile in streaming Virtual Reality

NOTIZIE

Il red carpet della Mostra del Cinema a portata di un click. Ma questa volta non si tratta di una di quelle dirette a inquadrature singole che guardiamo passivamente sui social o in TV. No, il Festival di Venezia torna a puntare sulla realtà virtuale e offre agli utenti la possibilità di salire sul tappeto rosso in prima persona grazie al live in Virtual Realty 360.