Berlinale 2017: le curiosità e tutto quello che bisogna sapere su questa edizione

NOTIZIE

08.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Parte oggi, 9 febbraio, la sessantasettesima edizione della Berlinale, il Festival di Berlino che apre le porte al grande cinema di tutto il mondo. Film d'autore, blockbuster ma anche un numero di gemme cinematografiche da scoprire durante questi undici giorni di festa.



Film.it sarà in prima linea per raccontarvi l'evento e le curiosità dietro le quinte. Per cominciare vi invitiamo a scoprire una serie di curiosità su questa nuova edizione: i film, gli autori e gli ospiti che sfileranno sul red carpet.





- Iniziamo presentando il film che più attendiamo:



- The Other Side of Hope racconta la storia di due uomini che incontrano un rifugiato siriano in cerca di asilo politico a Helsinki.



- Ha detto Dieter Kosslick, direttore artistico della Berlinale: "I film di questa edizione descrivono il mondo in cui viviamo in tante forme e in tante condizioni. E alcuni includono un piccolo colpo di scena: con un po' di humour si può trovare un'uscita, un percorso di vita migliore. Credo che il titolo del film di Kaurismaki possa diventare un motto: The Other Side of Hope e cioè l'altro lato della speranza, l'altro tipo di speranza. Questo è un po' il tema di tutti i suoi film. E sono felice di poter presentare il suo film al Festival, proprio in tempi bui come questi che stiamo vivendo". - Iniziamo presentando il film che più attendiamo: The Other Side of Hope , commedia drammatica che segna il grande ritorno di Aki Kaurismaki dietro la macchina da presa. L'ultimo film del regista finlandese è stato il bellissimo Miracolo a Le Havre , applaudito al Festival di Cannes del 2011, dove vinse il premio della giuria ecumenica.- The Other Side of Hope racconta la storia di due uomini che incontrano un rifugiato siriano in cerca di asilo politico a Helsinki.- Ha detto, direttore artistico della Berlinale: "I film di questa edizione descrivono il mondo in cui viviamo in tante forme e in tante condizioni. E alcuni includono un piccolo colpo di scena: con un po' di humour si può trovare un'uscita, un percorso di vita migliore. Credo che il titolo del film di Kaurismaki possa diventare un motto: The Other Side of Hope e cioè l'altro lato della speranza, l'altro tipo di speranza. Questo è un po' il tema di tutti i suoi film. E sono felice di poter presentare il suo film al Festival, proprio in tempi bui come questi che stiamo vivendo".



- Il regista



- La giuria di Verhoeven è Maggie Gyllenhaal (attrice, USA), Julia Jentsch (attrice, Germania), Diego Luna (attore/regista, Messico), Wang Quan’an (regista/sceneggiatore Cina), Dora Bouchoucha Fourati (produttore Tunisia), Olafur Eliasson (artista, Islanda).



- L'ultimo film di Verhoeven è stato Lucky Red. - Il regista Paul Verhoeven è il presidente di giuria della Berlinale. Sarà lui ad assegnare l'Orso d'oro al vincitore il prossimo 18 febbraio.- La giuria di Verhoeven è composta anche da(attrice, USA),(attrice, Germania),(attore/regista, Messico),(regista/sceneggiatore Cina),(produttore Tunisia),(artista, Islanda).- L'ultimo film di Verhoeven è stato Elle (nella foto). Lo vedremo sugli schermi italiani dal 23 marzo, distribuito da



- Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale a Edimburgo,



- Sul red carpet sono attesi Danny Boyle, Jonny Lee Miller ed Ewan McGregor e Robert Carlyle. Ci sarà invece



- L'attrice scozzese (nella foto in alto) è stata lanciata proprio con il ruolo di Diane. Al cinema la ricordiamo anche in uno storico faccia a faccia con Javier Bardem nel finale di - Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale a Edimburgo, T2: Trainspotting farà anche una fermata al Festival di Berlino, proiettato tra gli eventi speciali, Fuori Concorso.- Sul red carpet sono attesied Ewen Bremner . Grandi assenti. Ci sarà invece Kelly Macdonald che riprende il ruolo di Diane nel sequel.- L'attrice scozzese (nella foto in alto) è stata lanciata proprio con il ruolo di Diane. Al cinema la ricordiamo anche in uno storico faccia a faccia connel finale di Non è un paese per vecchi



- L'Orso d'oro alla carriera sarà consegnato a Milena Canonero il prossimo 16 febbraio 2017. Per l'occasione il Festival proietterà Shining di Stanley Kubrick, film i cui costumi sono stati curati dalla Canonero.



- Sono dieci i film presentati al Festival, all'interno dell'omaggio alla Canonero: Barry Lyndon, Momenti di gloria, Arancia meccanica, Cotton Club, Dick Tracy, Il padrino - Parte III, Grand Budapest Hotel, Marie Antoinette, La mia Africa e Shining.



- Star: The Lost City of Z, il nuovo film di James Gray, ne conta tre nel cast. Charlie Hunnam di Sons of Anarchy, Robert Pattinson e Sienna Miller. Il film è presentato all'interno della sezione Berlinale Special: Richard Gere, Gillian Anderson di X-Files, Stanley Tucci e Hugh Jackman.



- Questi invece gli ospiti della cerimonia di apertura del Festival: Mario Adorf, Fatih Akin, Thomas Arslan, Hartmut Becker, Iris Berben, Senta Berger, Anne Zohra Berrached, Sebastian Blomberg, Can Dündar, August Diehl, Maria-Victoria Dragus, Andreas Dresen, Katja Eichinger, Alexander Fehling, Veronica Ferres, Inka Friedrich, Liv Lisa Fries, Maria Furtwängler, Martina Gedeck, Jan Ole Gerster, Michael Gwisdek, Jella Haase, Fritzi Haberlandt, Monika Hansen-Sander, Corinna Harfouch, Leander Haußmann, André M. Hennicke, Hannah Herzsprung, Jutta Hoffmann, Oliver Hirschbiegel, Louis Hofmann, Henry Hübchen, Sandra Hüller, Hannes Jaenicke, Christian Jankowski, Odine Johne, Sibel Kekilli, Friederike Kempter, Burghart Klaußner, Herbert Knaup, Hanno Koffler, Juliane Köhler, Wolfgang Kohlhaase, Thomas Kretschmann, David Kross, Frederick Lau, Alina Levshin, Enrico Lo Verso, Heike Makatsch, Jacob Matschenz, Ulrich Matthes, Wotan Wilke Möhring, Ursela Monn, Antoine Monot, Armin Mueller-Stahl, Nele Mueller-Stöfen, Wanja Mues, Jannis Niewöhner, Ulrich Noethen, Christiane Paul, Christian Petzold, Max Riemelt, Oskar Roehler, Andrea Sawatzki, James Schamus, Clemens Schick, Tom Schilling, Jenny Schily, Sebastian Schipper, Volker Schlöndorff, Maria Schrader, Emilia Schüle, Jannik Schümann, Marie-Lou Sellem, Robert Stadlober, Lilith Stangenberg, Jasmin Tabatabai, Aylin Tezel, Anna Thalbach, Rosalie Thomass, Antje Traue, Ludwig Trepte, Jördis Triebel, Elisabeth Trissenaar, Tom Tykwer, Justus von Dohnányi, Rosa von Praunheim, Nora von Waldstätten, Franziska Weisz, Wim Wenders, Lavinia Wilson, Ai Weiwei, Johanna Wokalek, Tang Yan, Roland Zehrfeld - Star:, il nuovo film di, ne conta tre nel cast.di Sons of Anarchy, Robert Pattinson e Sienna Miller. Il film è presentato all'interno della sezione Berlinale Special: qui il trailer . Tra le altre star di Hollywood in arrivo al Festival ci sono anchedi X-Files,: Mario Adorf, Fatih Akin, Thomas Arslan, Hartmut Becker, Iris Berben, Senta Berger, Anne Zohra Berrached, Sebastian Blomberg, Can Dündar, August Diehl, Maria-Victoria Dragus, Andreas Dresen, Katja Eichinger, Alexander Fehling, Veronica Ferres, Inka Friedrich, Liv Lisa Fries, Maria Furtwängler, Martina Gedeck, Jan Ole Gerster, Michael Gwisdek, Jella Haase, Fritzi Haberlandt, Monika Hansen-Sander, Corinna Harfouch, Leander Haußmann, André M. Hennicke, Hannah Herzsprung, Jutta Hoffmann, Oliver Hirschbiegel, Louis Hofmann, Henry Hübchen, Sandra Hüller, Hannes Jaenicke, Christian Jankowski, Odine Johne, Sibel Kekilli, Friederike Kempter, Burghart Klaußner, Herbert Knaup, Hanno Koffler, Juliane Köhler, Wolfgang Kohlhaase, Thomas Kretschmann, David Kross, Frederick Lau, Alina Levshin, Enrico Lo Verso, Heike Makatsch, Jacob Matschenz, Ulrich Matthes, Wotan Wilke Möhring, Ursela Monn, Antoine Monot, Armin Mueller-Stahl, Nele Mueller-Stöfen, Wanja Mues, Jannis Niewöhner, Ulrich Noethen, Christiane Paul, Christian Petzold, Max Riemelt, Oskar Roehler, Andrea Sawatzki, James Schamus, Clemens Schick, Tom Schilling, Jenny Schily, Sebastian Schipper, Volker Schlöndorff, Maria Schrader, Emilia Schüle, Jannik Schümann, Marie-Lou Sellem, Robert Stadlober, Lilith Stangenberg, Jasmin Tabatabai, Aylin Tezel, Anna Thalbach, Rosalie Thomass, Antje Traue, Ludwig Trepte, Jördis Triebel, Elisabeth Trissenaar, Tom Tykwer, Justus von Dohnányi, Rosa von Praunheim, Nora von Waldstätten, Franziska Weisz, Wim Wenders, Lavinia Wilson, Ai Weiwei, Johanna Wokalek, Tang Yan, Roland Zehrfeld



- Teniamolo d'occhio: Stanley Tucci, in cui lo vediamo recitare insieme a Geoffrey Rush, e Call Me by Your Name di Luca Guadagnino. Uno degli ultimi film interpretati dall'attore è stato il notevole Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. - Teniamolo d'occhio: Armie Hammer sarà al Festival di Berlino con ben due film: Final Portrait di, in cui lo vediamo recitare insieme a, edi. Uno degli ultimi film interpretati dall'attore è stato il notevole Mine , diretto da



- Il Festival rende anche omaggio al grande attore John Hurt (An Englishman in New York, già presentato alla Berlinale nel 2009. - Il Festival rende anche omaggio al grande attore scomparso lo scorso 25 gennaio ) proiettando il dramma, già presentato alla Berlinale nel 2009.



- Alla Berlinale c'è anche spazio per nuove serie TV. Una di queste è Patriot (nella foto), show prodotto da Amazon TV: un dramma in cui seguiamo l'agente segreto John Tavner (Michael Dorman), sottocopertura in Iran per indagare sulla corsa al nucleare.



- Un'altra serie presentata è SS-GB, show con Sam Riley che strizza l'occhio a



- Presente anche Netflix con la terza stagione di Chef's Table. - Alla Berlinale c'è anche spazio per nuove serie TV. Una di queste è(nella foto), show prodotto da Amazon TV: un dramma in cui seguiamo l'agente segreto John Tavner (Michael Dorman), sottocopertura in Iran per indagare sulla corsa al nucleare.- Un'altra serie presentata è SS-GB, show con Sam Riley che strizza l'occhio a The Man in the High Castle , immaginando uno scenario in cui i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Protagonista un giovane detective che indaga su un omicidio nell'Inghilterra occupata dai nazisti.- Presente anche Netflix con la terza stagione di



- Il prossimo 17 febbraio Berlino aprirà le porte a



- La prima volta che Jackman ha interpretato il ruolo di Wolverine era il 2000: aveva 32 anni. Ne ha compiuti 48 lo scorso 12 ottobre.



- L'attore è stato Wolverine in un totale di nove film tra la serie originale e gli spinoff.





Il sessantasettesimo Festival di Berlino apre i battenti il 9 febbraio per undici giorni di grande cinema. Vi invitiamo a visitare il nostro speciale che include tutte le ultime novita: cliccate qui! - Il prossimo 17 febbraio Berlino aprirà le porte a Logan , spinoff della saga di X-Men che vede Hugh Jackman nei panni di Wolverine per un'ultima volta.- La prima volta che Jackman ha interpretato il ruolo di Wolverine era il 2000: aveva 32 anni. Ne ha compiuti 48 lo scorso 12 ottobre.- L'attore è stato Wolverine in un totale di nove film tra la serie originale e gli spinoff.

- La costumista italianariceverà l'Orso d'oro alla carriera.- “Milena Canonero è una costumista straordinaria - ha detto il direttore della Berilnale Dieter Kosslick - Con le sue creazioni ha dato un contributo decisivo a tanti capolavori del cinema. Con questo omaggio vogliamo onorare una grande artista e allo stesso tempo fare luce su un'altra professione del mondo del cinema”.- La Canonero ha vinto quattro Oscar nel corso della sua carriera: nel 1976 per, nel 1982 per, nel 2007 pere nel 2015 per- Compirà 40 anni il prossimo 27 marzo, Io e Annie , il capolavoro di. La Berlinale lo omaggia presentandolo in versione restaurata. Un restauro in 4K realizzato da Park Circus in collaborazione con MGM e con l'ufficio di Woody Allen.