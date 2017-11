Ferdinand, nel trailer ecco il toro "sovversivo" che piaceva a Walt Disney

il film con cui la 20th Century Fox Animation ha intenzione di conquistare il. Una animazione in 3D ispirata al(1936), che all'epoca i regimi di Franco e Hitler censurarono per i suoi contenuti. Ma quella del Toro Ferdinando e dei suoi amici resta una avventura perfetta per il pubblico dei più piccini, come dimostra ilche vi mostriamo di seguito:Una commedia animata e commovente, come si vede, nella quale il povero protagonista si trova vittima di un equivoco e costretto a fuggire un destino che sembrerebbe segnato... e che già nel 1938 venne portata sugli schermi nel cortometraggio di Walt Disney. E che con la regia di Carlos Saldanha (dopo vari capitoli dei franchise di L'era glaciale e di Rio ) si propone sicuramente come uno dei principali contendenti al boxoffice natalizio. Per la gioia dei Blue Sky Studios che lo producono, oltre che della 20th Century Fox.Ladel film: