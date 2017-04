Fast & Furious 9: pace fatta tra Vin Diesel e Dwayne Johnson

NOTIZIE

19.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Il sito TMZ conferma che Vin e Dwayne si sono incontrati in privato diverse volte sin dalla lite sul set. E che adesso hanno fatto la pace "al 1000%" e sono entrambi pronti per il prossimo capitolo della saga. Pare che la ragione principale dello scontro tra gli attori sia stata lo spazio dedicato ai loro personaggi nel film... alla fine Johnson avrebbe riconosciuto che questi blockbuster appartengono in primis a Vin Diesel.