Fast & Furious 8 sfreccia in home video: una clip dai contenuti speciali

Dopo aver raccolto più di un miliardo di dollari nel mondo, Fast & Furious 8 è pronto finalmente a esordire in home video, con un'edizione Blu-Ray, DVD e Blu-Ray 4K Ultra HD in uscita il 23 Agosto, mentre la versione Digital HD è già disponibile. Con l'occasione vi mostriamo una clip esclusiva dai contenuti extra dell'edizione home video, distribuita nei negozi da Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Dalle coste di Cuba alle strade di New York City, fino alle distese ghiacciate del mare artico di Barents, l’affiatato team di Dominic Toretto gira il globo in lungo e in largo per fermare il piano della cyberterrorista Cypher ( Charlize Theron ), che intende scatenare il caos nel mondo e ha ricattato proprio Toretto per costringerlo ad aiutarla.