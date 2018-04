NOTIZIE

In anteprima le immagini e il poster della romcom d’oltralpe presto nelle sale

Famiglia allargata, l’incubo peggiore di uno scapolo d’oro nel trailer in esclusiva

13.04.2018 - Autore: Alessia Laudati



scapolo incallito incontra una madre single con prole a carico, lo scapolo incallito è un uomo morto. Specialmente se è costretto a vivere con il gruppetto nello stesso appartamento cercando di stabilire una sorta di quiete famigliare che appare fin dall'inizio molto difficile.



Famiglia allargata è la commedia del regista Emmanuel Gillibert, che firma anche la sceneggiatura, in arrivo nelle sale il prossimo 17 maggio distribuita da Notorious Pictures. Un film che racconta tutta l’assurdità di una convivenza forzata tra il personaggio di Antoine (Arnaud Ducret), quarantenne vitellone e libertino e la famiglia di Jeanne ( Quando unoincontra una madre single con prole a carico, lo scapolo incallito è un uomo morto. Specialmente se è costretto a vivere con il gruppetto nello stesso appartamento cercando di stabilire una sorta di quiete famigliare che appare fin dall'inizio molto difficile.è la commedia del regista, che firma anche la sceneggiatura, in arrivo nelle sale il prossimo 17 maggio distribuita da. Un film che racconta tutta l’assurdità di una convivenza forzata tra il personaggio di Antoine (), quarantenne vitellone e libertino e la famiglia di Jeanne ( Louise Bourgoin ) composta dalla donna, affascinante e sensuale - in un’altra vita una conquista perfetta per Antoine - e dai suoi due bambini di 5 e 8 anni a carico.

Ecco il trailer in esclusiva che racconta le prime immagini della commedia sentimentale presto nelle sale.









La provocazione principale del film è mettere paradossalmente in luce chi tra i due pargoli e il vispo quarantenne Antoine, si comporterà in maniera più infantile nel tentativo disperato di non voler rinunciare alle proprie abitudini.

Tra gag, gusto per il politicamente scorretto e sentimentalismo, è probabile che dalla vicinanza coatta nascerà un nuovo equilibrio per tutti i protagonisti.



Il regista è conosciuto per il ruolo d’attore nei film 8 fois debout (2009) e Una & Jacques (2007).

Famiglia allargata è il suo primo lungometraggio al cinema.





LEGGI ANCHE: VIVE LA FRANCE, LA STORIA D'AMORE TRA GLI OSCAR E IL CINEMA FRANCESE Il titolo originale del film è ‘Les dents, pipi et au lit’, tradotto ‘Denti, pipì, e al letto’; una classica formula con la quale si congedano i bambini prima di dormire.

Famiglia allargata, in uscita il 17 maggio, è distribuito da Notorious Pictures.