Fahrenheit 11/9: via alla produzione del documentario segreto su Donald Trump

Delle apparizioni di Donald Trump sul grande schermo abbiamo già parlato, ma con la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti il personaggio ha accresciuto la propria presenza mediatica, ispirando sempre più comici e cineasti con le sue apparizioni e uscite pubbliche. Un'ampia letteratura che non poteva non suscitare l'attenzione di Michael Moore , soprattutto dopo l'Instant Movie Trumpland presentato a New York Stando a Deadline, stavolta si tratterebbe di un vero e proprio, intitolatoper l'ovvio riferimento al giorno dell'inatteso trionfo del candidato Repubblicano il 9 novembre 2016. Un film che, come il precedente Fahrenheit 9/11 (sull'attacco terroristico alle Torri Gemelle, annessi e connessi), sarà distribuito da Bob e Harvey Weinstein della, che si sono assicurati i diritti internazionali del film e saranno- nella persona di David Glasser - per curarne le vendite all'estero.Con circa 200 milioni di dollari, quello divenne l'incasso più alto della storia per un documentario. Un traguardo difficile da raggiungere, anche se sono molti i motivi di interesse anche in questo nuovo progetto, attualmente in produzione e del quale non abbiamo ancora una data di uscita., lo hanno definito i Weinstein, che hanno rilasciato il seguente comunicato: