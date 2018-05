NOTIZIE

Ewan McGregor prigioniero di guerra in fuga nella commedia The Cow

08.05.2018 - Autore: Marco Triolo



La vacca e il prigioniero, classica commedia francese interpretata da Ewan McGregor sarà il protagonista di un remake de, classica commedia francese interpretata da Fernandel e diretta da Henri Verneuil. La nuova versione sarà diretta da Marc Forster , il regista di World War Z che ha da poco diretto l'attore nel film Christopher Robin (e aveva lavorato con lui anche a Stay – Nel labirinto della mente).

The Cow ed è stato scritto da Bill Prady, co-creatore di Il remake si intitoleràed è stato scritto da, co-creatore di The Big Bang Theory . McGregor interpreterà Charlie Granger, un pilota americano arruolato nella Royal Air Force britannica, il cui aereo viene abbattuto sopra la Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Il piano di Charlie per salvarsi la vita include un documento falso e una vacca, Marguerite, con la quale intraprende un viaggio in direzione della Francia. Col passare del tempo, tra i due si forma un forte legame e Charlie sarà costretto a scegliere tra salvare sé stesso consegnando Marguerite a morte certa oppure salvare Marguerite.

Forster ha presentato la sceneggiatura di The Cow a McGregor verso la fine delle riprese di Christopher Robin, convincendolo subito ad accettare. “Ewan è ben noto come attore drammatico ed è sempre stato bravissimo in quel ruolo, ma è anche ottimo nella commedia fisica”, ha detto Forster. Il film sarà “un road movie, in un certo senso, e avrà quel tipo di ritmo, ma allo stesso tempo è una commedia. Lo sfondo è la realtà della guerra, e ci saranno momenti e circostanze che ricorderanno questo. Ma il loro rapporto è pieno di humour, intimo ed emozionante”.

Fonte: Variety