Esce Pirati dei Caraibi: quanto ne sai sulla saga di Jack Sparrow?

24.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Pirati dei Caraibi torna oggi al cinema con il quinto capitolo, La saga deitorna oggi al cinema con il quinto capitolo, La vendetta di Salazar , che vedrà Jack Sparrow scontrarsi con un nuovo, temibile avversario interpretato da Javier Bardem . Sono ormai quattordici anni che la saga interpretata da Johnny Depp ci intrattiene, con il suo cast di antieroi sempre pronti a tradirsi per una facezia (stiamo guardando te, Hector Barbossa!), i suoi amori impossibili, i pirati non morti, le sue rocambolesche fughe e i duelli a fil di spada.

Ora che il quinto capitolo, diretto dai norvegesi Joachim Rønning ed Espen Sandberg, è in sala, è giunto il momento di capire se siete dei veri fan. O per lo meno se ricordate abbastanza dettagli dai precedenti capitoli per avventurarvi senza paura a vedere questo. Non vi resta che rispondere correttamente alle nostre quindici domande sulla saga dei Pirati dei Caraibi. A seconda dell'espressione di Jack Sparrow che vi apparirà alla fine, saprete se andare fieri del risultato e condividerlo con tutti i vostri amici... o se nasconderlo per sempre in un forziere da seppellire in fondo al mare!





Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar vede il ritorno di Geoffrey Rush nel ruolo di Barbossa e Orlando Bloom in quello di Will Turner. Nel cast vedremo anche Kaya Scodelario e Brenton Thwaites. Il film è distribuito nelle sale italiane da Walt Disney.

