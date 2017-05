Effetti della Brexit: Colin Firth vuole la cittadinanza italiana

Li abbiamo visti radiosi e sorridenti alla parata di stelle piovute l'altra sera al Chopard Trophy dell'Hotel Martinez di Cannes, ma oggi Colin Firth e la moglie - la, con cui è sposato dal 1997 - sono finiti al centro di una diatriba che esula dal dorato mondo del cinema e che li vede al centro di polemiche e ipotesi varie in seguito alla"Colin ha richiesto la(italiana e inglese) per poter avere lo stesso passaporto della moglie e dei loro figli", ha dichiarato il suo portavoce, che però ha evitato di rispondere in merito al fatto che questa decisione possa esser stata una. La possibilità che si tratti di uno dei tanti effetti della decisione del Regno Unito di uscire dalla Comunità Europea non è infatti peregrina, visto che una fonte vicina allo stesso Firth lo descrive come "per la Brexit e preoccupato per le sue conseguenze"."È- aveva dichiarato all'epoca del referendum a una rivista australiana, parlando della. - Non ha un singolo aspetto positivo. Molti colleghi, inclusa Emma Thompson , sono come me convinti europeisti e ancora non possiamo crederci". Quel che è certo è che il cinquantaseienne 'Mr Darcy' di Orgoglio e Pregiudizio e Premio Oscar per Il discorso del re ha ufficialmente espressopresso l'ambasciata londinese del nostro Paese. Del quale conosce da tempo e bene a lingua e dove passa spesso le sue estati, nellaLo vedremo più spesso dalle nostre parti? Forse. Intanto, mentre aspettiamo di rivederlo sul grande schermo nei panni di Harry Hart nel prossimo Kingsman: Il cerchio d'oro , Colin Firth è al Festival di Cannes principalmente per promuovere ildi Pat O’Connor . Adattamento del libro di Jay Parini nel quale interpreta il protagonista, Walter Benjamin, filosofo ebreo realmente esistito che sfuggì proprio dall'Europa, occupata dai nazisti, attraverso i Pirenei nel 1940 e la cui produzione dovrebbe partire nel prossimo inverno.