Ed Sheeran protagonista di un musical sui Beatles diretto da Danny Boyle

Richard Curtis, regista di Love Actually, ha scritto la sceneggiatura. Sheeran comporrà brani originali per il film

16.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ed Sheeran si prepara al suo primo vero ruolo da protagonista al cinema: la pop-star è infatti in trattative per il nuovo film di si prepara al suo primo vero ruolo da protagonista al cinema: la pop-star è infatti in trattative per il nuovo film di Danny Boyle , una commedia musicale scritta da Richard Curtis , regista di Love Actually.

Il musical, forse intitolato All You Need is Love e prodotto da Working Title e Universal Pictures, racconterà la storia di un uomo che si sveglia un giorno e scopre di essere l'unica persona in grado di ricordare le canzoni dei Beatles. Sheeran dovrebbe anche scrivere dei brani inediti per il film, che ovviamente includerà i successi dei Beatles.

Lily James, Himesh Patel (Eastenders) e forse Oltre a Sheeran, il cast conterà anche(Eastenders) e forse Kate McKinnon (Ghostbusters), che come Sheeran è in trattative. Le riprese inizieranno quest'estate. Dunque Boyle avrà tutto il tempo di girare il film prima del grosso impegno con Bond 25, di cui molto probabilmente sarà il regista.





A febbraio, al Festival di Berlino, Sheeran è un grandissimo fan dei Beatles. Nel 2014 ha preso parte allo show The Night That Changed America, organizzato dai Grammy per il cinquantesimo anniversario della prima apparizione della band di Liverpool all'Ed Sullivan Show nel 1964. Sheeran ha eseguito una versione acustica di In My Life davanti a un pubblico che includeva Paul McCartney e Ringo Starr.A febbraio, al Festival di Berlino, gli abbiamo chiesto se avrebbe mai fatto l'attore. La risposta di Sheeran sembra fare riferimento a questo film: "Farò un film nella mia vita. Uno almeno. Se sarà un buon film, allora magari continuerò. Se farà schifo invece... basta così. Lo gireremo il prossimo anno. La colonna sonora è basata su un mio album. Ci sarà un ottimo regista. Speriamo di portarlo a Berlino per la première".

