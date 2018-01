Ecco il trailer di Revenge: sesso, bugie e Matilda Lutz nel film di Coralie Fargeat 

Lo avevamo definito la "sorpresa" del Torino Film Festival , dove avevamo incontrato anche la sua protagonista Matilda Lutz (L'estate addosso, The Ring 3), ma finalmente ildell'esordientesi avvicina all'uscita italiana. E - in attesa della definizione di una data definitiva da parte di Koch Media, che lo distribuisce - lo fa conche definireè poco:, non a caso suggerisce la distribuzione presentando il film, nel quale vedremo la splendida e sensualetrasformarsi daine dare il via a una caccia spietata, tra sesso, sangue, lusso e deserto, come mostrano le prime drammatiche immagini della vicenda che ci farà scoprire un aspetto molto diverso della Simonetta Vespucci de I Medici , la nostra 'Final girl'.Di seguito la