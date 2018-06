Ecco il trailer di Peppermint, Jennifer Garner sfida i cartelli della droga 

NOTIZIE

Una madre in cerca di vendetta contro i killer che le hanno sterminato la famiglia nel nuovo film di Pierre Morel

01.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Io vi troverò (Taken), il regista



Dopo aver trasformato Liam Neeson in una star d'azione con(Taken), il regista Pierre Morel offre a Jennifer Garner l'opportunità di tornare ai fasti di Alias nel thriller Peppermint , che la vede nei panni di una madre in cerca di vendetta dopo che un cartello messicano le ha sterminato la famiglia. Ecco il trailer.

La storia è quella di Riley North, che si risveglia dal coma e scopre che suo marito e sua figlia sono stati brutalmente assassinati. Quando il sistema le si rivolta contro, proteggendo i killer anziché le vittime, Riley decide di farsi personalmente carico della faccenda. Dopo aver speso anni ad allenarsi fino a diventare una forza inarrestabile, Riley si prepara a dispensare la sua giustizia.

Un sistema giuridico fallato e un cittadino che decide di farsi giustizia da sé. Sembra la premessa di un poliziottesco italiano o di un action americano anni '70, e non stupisce. L'epoca di Trump ha fatto riaffiorare molti di questi temi, ha cavalcato la sfiducia del singolo nelle istituzioni e aizzato lo scontro tra individuo e collettività. E non dimentichiamo che la minaccia proveniente dal Messico è diventata il capro espiatorio ideale (anche se, va detto, i cartelli della droga sono il cattivo perfetto da tempo ormai).

Sembra davvero tutto troppo generico per lasciare il segno, al di là dell'ovvio impegno fisico di Jennifer Garner. Il film uscirà in USA il 7 settembre: vedremo se sarà in grado di stupirci grazie all'azione.