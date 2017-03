Early Man: primo trailer per l'avventura preistorica dagli autori di Wallace & Gromit

NOTIZIE

16.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



I fan della Aardman Animations e di Nick Park , creatore di, saranno molto felici di sapere che, il nuovo film da loro realizzato, mantiene ancora alta la bandiera della più classica animazione stop motion. Eccone il primo teaser trailer.

Maisie Williams (Arya di Game of Thrones) in quello della co-protagonista Goona. Il film, in uscita a gennaio 2018 in Gran Bretagna, è attualmente in lavorazione a Bristol, con Eddie Redmayne nel ruolo del protagonista Dug e(Arya di Game of Thrones) in quello della co-protagonista Goona. Tom Hiddleston da invece la voce al cattivo Lord Nooth. Il resto del cast verrà annunciato nelle prossime settimane.

Early Man racconta le avventure preistoriche di un villaggio di uomini primitivi. Dug e il suo migliore amico, il cinghiale Hognob, sono costretti a guidare la loro tribù per fronteggiare la minaccia di un nemico potente, Lord Nooth, a capo di una città dell'Età del Bronzo.

Aardman Animations nasce negli anni '70 e diventa celebre grazie alla serie Wallace & Gromit. Nel 2000 stipula un accordo con DreamWorks e crea il popolarissimo Galline in fuga, a cui seguono Giù per il tubo, la serie Shaun the Sheep, Il figlio di Babbo Natale, Pirati! Briganti da strapazzo e Shaun, vita da pecora - Il film.

Early Man è co-prodotto da Studio Canal e arriverà in Italia nel 2018 distribuito da Eagle Pictures.