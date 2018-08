NOTIZIE

La casa editrice pronta a mettersi in gioco seguendo lo stesso modello delle serie Marvel

Dylan Dog arriva in TV, Bonelli progetta una serie in dieci episodi

01.08.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Dylan Dog vivrà ancora in carne e ossa. Ma questa volta ci farà dimenticare lo scivolone dell’adattamento cinematografico del 2011, quel terribile vivrà ancora in carne e ossa. Ma questa volta ci farà dimenticare lo scivolone dell’adattamento cinematografico del 2011, quel terribile Dead of Night in cui l’ex Superman Brandon Routh interpretava l'indagatore dell’incubo.



Variety rivela che la Sergio Bonelli editore è pronta a sviluppare una serie TV live-action tratta dal celebre fumetto di Tiziano Sclavi. I piani di Bonelli sono anche quelli di portare in TV altri personaggi del loro repertorio, creando possibilità per eventuali cross-over tra una serie e l’altra.



Dylan Dog arriverà in dieci episodi e sarà creato per rendere giustizia all’indagatore dell’incubo dopo la delusione dell’ultimo film, odiato dal pubblico e dalla critica. Vincenzo Sarno di Bonelli ha assicurato che il loro controllo produttivo di questi show permetterà di mantenere intatta “l’essenza dei nostri personaggi e del nostro materiale”. Le intenzioni di Sarno sono quelle di coinvolgere partner italiani e internazionali, inclusi i più grandi servizi di streaming globale. La priorità, secondo Davide Bonelli, è quella di “trovare nuovi modi per raccontare i nostri personaggi più popolari e iconici creando prodotti visibili su vari supporti scelti dagli utenti. Stiamo investendo e creando show originali e di qualità, inclusa una nuova serie su Dylan Dog”.







Lo show su Dylan Dog seguirà dunque l’investigatore britannico affiancato dal suo braccio destro che imita Groucho Marx, mentre indaga su casi legati al paranormale e sull’esistenza di mostri, fantasmi, vampiri, lupi mannari e zombie.

Variety rivela anche che i progetti della Bonelli si estendono a potenziali serie TV di Nathan Never, Mister No, Dampyr, Dragonero (che sarà prodotta insieme alla RAI), Il confine (sviluppata con Lucky Red) e Martin Mystère.