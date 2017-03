Dumbo: Eva Green ancora con Tim Burton nel remake?

Il remake live action/CGI di Dumbo , diretto da Tim Burton , potrebbe aver trovato la sua star. Pare infatti che Eva Green sia in trattative per uno dei ruoli principali del film, per ora non determinato. Il suo non è il primo nome a venire fatto in connessione con il film di Burton, ma è il primo a essere quasi confermato.ha rifiutato un ruolo , mentrepotrebbe interpretare, eccezionalmente per lui, il cattivo della storia.Il remake è scritto da, sceneggiatore dei Transformers che ha modificato la trama dell'originale per aggiungere la storia di una famiglia, composta da un padre e i suoi figli, che sviluppa un forte legame con Dumbo, dando più spessore “umano” alla compagnia di circensi. Ovviamente per attirare più star al progetto. Di recente è stato fatto il nome di Chris Pine per il ruolo del padre, ma attualmente non ci sono conferme.Per la Green sarebbe la terza volta con Burton, regista che ama lavorare spesso con gli stessi attori: ha già interpretato per luiDumbo di Tim Burton non sarà, dunque, un remake fedelissimo come La Bella e la Bestia di Bill Condon, il prossimo blockbuster Disney in arrivo nei cinema italiani il 16 marzo ( qui il trailer ).Fonte: Deadline