Due minuti da Lucky, l'ultima grande interpretazione di Harry Dean Stanton prima di morire (Clip esclusiva)

Un gigante. Questo era Harry Dean Stanton , attore caratterista e musicista amato dai più grandi autori del cinema: è stato la musa di David Lynch (che lo ha voluto in), ha lavorato per Coppola (, Ridley Scott (), Scorsese () e Carpenter (). La sua carriera al cinema e in TV è lunga circa ducento ruoli interpretati nell'arco di più di sessant'anni.Da caratterista Stanton è passato a protagonista in occasione dell'ultimo film che ha interpretato prima di morire ( il 15 settembre scorso, aveva 91 anni ). Eccolo dunque in Lucky . Un ruolo tenero e commovente, quello di un personaggio che si confonde molto con il vero Stanton.