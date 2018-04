Due minuti da Ex Libris, ultimo giorno per perdersi nella meravigliosa New York Public LIbrary (clip esclusiva)

"C'è solo una cosa che è importante sapere: l'indirizzo di una biblioteca" - lo ha detto Albert Einstein.Oggi, 25 aprile 2018, è l'ultimo giorno per perdersi nel tempio della New York Public Library e farlo attraverso il grande schermo.è uno degli eventi speciali di I Wonder Pictures, uscito nei cinema per soli tre giorni. Il regista e documentarista Frederick Wiseman entra con la sua macchina da presa in una delle più grandi biblioteche del mondo e invita lo spettatore a perdersi in un meraviglioso mondo di conoscenza.Un inedito sguardo dietro le quinte della New York Public Library, una delle più grandi istituzioni culturali del mondo, luogo di accoglienza, scambio culturale e apprendimento. Con 92 divisioni sparse per Manhattan, il Bronx e Staten Island, la Biblioteca pubblica di New York ambisce a essere una risorsa per tutti gli abitanti di questa città sfaccettata e cosmopolita e semplifica il credo profondamente americano del diritto individuale di sapere e di essere informato. Con le sue attività, la Biblioteca giorno dopo giorno stimola l’apprendimento, promuove la conoscenza e rafforza il senso di inclusione e di comunità. Nell’America di Trump, è probabilmente non solo l’istituzione più democratica, ma anche quella ideologicamente più importante. Il suo messaggio, oggi quanto mai attuale, è chiaro e potente: qui dentro, chiunque è il benvenuto.