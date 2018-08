Driven di Nick Hamm è il film di chiusura a Venezia 75

NOTIZIE

06.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Driven, biopic del creatore della DeLorean diretto da , biopic del creatore della DeLorean diretto da Nick Hamm (Il viaggio - The Journey, Killing Bono) è stato scelto come film di chiusura della 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sarà proiettato in prima mondiale, fuori concorso, sabato 8 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Il regista di Driven, Nick Hamm, ha dichiarato: “Venezia è un festival entusiasmante con un pubblico incredibile. Sono insieme onorato e felice di essere nuovamente invitato a partecipare a questa pazza e incredibile avventura".

Ispirato a fatti veri, Driven è uno sguardo perfidamente comico su un’amicizia finita male. Ambientato nell’opulenta California dei primi anni ’80, il film segue la fulminea ascesa di John DeLorean, e della sua iconica DeLorean Motor Company, attraverso la sua amicizia con il simpatico ex detenuto, diventato informatore dell’FBI, Jim Hoffman.

Diretto da Nick Hamm, tratto da una sceneggiatura originale di Colin Bateman (Il viaggio - The Journey) e finanziato dalla Romulus Entertainment, Driven è prodotto da Piers Tempest di Tempo Productions, Luillo Ruiz di The Pimienta Film Company e Brad Feinstein della Romulus Entertainment.

A seguire la sinossi ufficiale:

E’ il 1974 e Jim Hoffman (Jason Sudeikis) è il classico padre di famiglia con due figli, infaticabile pilota, marito affettuoso di Ellen (Judy Greer). Ma occasionalmente spaccia anche droga. E quando Jim viene arrestato, perché vendeva cocaina approfittando della vacanza con la famiglia, l’ambizioso agente dell’FBI Benedict J. Tisa (Corey Stoll) vede l’opportunità di un successo per il Bureau, usando Jim per incastrare il suo inafferrabile fornitore. Jim ricomincia da zero in un ricco quartiere di San Diego con uno stipendio governativo, ma il suo lavoro come informatore confidenziale prende un’altra strada quando fa amicizia con il famoso vicino, l’ingegnere motorista e designer John DeLorean (Lee Pace). Abbagliato dal carisma e dalla lungimiranza di DeLorean, Jim si trova presto nella sua cerchia più stretta, coinvolto nel lancio di una nuova iniziativa che promette di rivoluzionare l’industria americana dei motori. Tuttavia, quando il sogno di DeLorean giunge al capolinea con la sua compagnia vicina al fallimento, e Tisa non riesce in alcun modo a prendere il suo uomo, Jim si trova improvvisamente stretto fra due uomini disperati che provano in tutti i modi a raggiungere i loro obiettivi.

La Mostra di Venezia 2018 si terrà dal 29 agosto all'8 settembre. Qui potete leggere il programma ufficiale.