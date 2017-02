Donnie Brasco: i vent'anni del cult con Johnny Depp e Al Pacino

È incredibile che siano già passati vent'anni dall'uscita di Donnie Brasco , l'acclamato poliziesco di Mike Newell (uscito il 28 febbraio 1997 in USA) che metteva fianco a fianco due icone come Johnny Depp Al Pacino . Due icone di due epoche diverse del cinema americano riunite in una storia appassionante e vera: quella di, poliziotto sotto copertura che, negli anni '70, si infiltrò in una famiglia mafiosa di New York sotto il falso nome di Donnie Brasco, e contribuì a smantellare l'organizzazione criminale.Ma Donnie Brasco non è solo un riuscito poliziesco la cui atmosfera rimanda ai classici anni '70 come Serpico (non a caso interpretato da Pacino), è anche. In particolare quella impossibile tra uno sbirro e un mafioso di bassa lega. Un'amicizia tragica e destinata a finire tragicamente, ma necessaria per far comprendere la trasformazione pericolosa di Joseph/Donnie, da poliziotto sotto copertura a mafioso riluttante. D'altro canto, Pistone rimase sotto copertura per sei anni e questo ebbe delle ripercussioni psicologiche su di lui.Il progetto del film nacque grazie a, casting director di Barry Levinson e amico d'infanzia di Pistone, che fu chiamato a fare da consulente proprio all'autobiografia del poliziotto. Tramite lui, la compagnia di Levinson comprò i diritti del libro e ingaggiò(Quiz Show, Rivelazioni) alla sceneggiatura. Donnie Brasco avrebbe dovuto uscire in origine nel 1991, ma fu rimandato perché non uscisse a ridosso di Quei bravi ragazzi . Inizialmente doveva essere diretto da Stephen Frears e tra gli attori considerati per Donnie ci furono Tom Cruise Andy Garcia . Quando riemerse nel 1996, Frears venne rimpiazzato da Mike Newell, scelto per via del successo di Quattro matrimoni e un funerale.e anche perché era stato consigliato da Pacino.Il risultato è una delle coppie allievo/mentore più riuscite del cinema americano, un connubio di attori perfetto che fa già metà del lavoro. Intorno a loro troviamo un cast di tutto rispetto:. Ma l'attenzione è tutta focalizzata proprio su quel rapporto maledetto: più Donnie scende negli abissi del crimine e sale la scala di potere della mafia, più l'affetto per “Lefty” Ruggiero diventa profondo e reale.Newell ricostruisce la New York anni '70 con precisione chirurgica, affidando al direttore della fotografiail compito di distinguere tra Manhattan e Brooklyn utilizzando diverse palette di colori – da una parte blu e rossi brillanti, dall'altra i toni del marrone. A completare l'opera una colonna sonora di classici d'epoca, da “One Way or Another” e “Heart of Glass” dei Blondie a “Disco Inferno” dei The Trammps.Vent'anni dopo, Donnie Brasco resta esattamente quello che era vent'anni fa:, un racconto sull'amicizia vera, sull'amicizia tradita e sulle drammatiche conseguenze di una bugia. Ma soprattutto resta uno dei più coinvolgenti biopic mai realizzati, in cui stile e sostanza navigano insieme, a braccetto, nel mare magnum del grande cinema di genere. Che ve lo diciamo a fare.