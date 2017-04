Dolph Lundgren contro Aquaman: l'ex Ivan Drago nel cast del film DC Comics

NOTIZIE

13.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Si tratta forse del ruolo di più alto profilo nella carriera di Dolph Lundgren da un bel pezzo, se escludiamo la sua parte (abbastanza marginale) nella saga dei Mercenari di Stallone: l'attore sarà infatti l'avversario di Aquaman nell'omonimo film DC Comics in arrivo a dicembre 2018.

Amber Heard) come sua sposa e per questo sfida Arthur Curry, alias Aquaman (Geoff Johns, oggi capo dell'universo cinematografico della casa editrice). Lundgren è stato scelto per interpretare Nereus, sovrano del regno sottomarino di Xebel, che reclama Mera () come sua sposa e per questo sfida Arthur Curry, alias Aquaman ( Jason Momoa ). Nereus è un personaggio recente della DC, introdotto sulle pagine di Aquaman nel 2013 (in una storia scritta da, oggi capo dell'universo cinematografico della casa editrice).

Ultimamente, Lundgren ha partecipato soprattutto a film prodotti per il mercato home video, ma lo abbiamo anche visto nella quinta stagione di Arrow (altro prodotto DC che, però, non fa parte dello stesso universo dei film). L'attore si unisce a un cast di tutto rispetto che include Nicole Kidman nei panni di Atlanna, madre di Aquaman, Temuera Morrison in quelli di Thomas Curry, padre umano dell'eroe, Patrick Wilson nel ruolo di Orm, alias Ocean Master, fratello di Aquaman e Willem Dafoe in quello di Vulko.

Momoa, Heard e Dafoe appariranno presto anche in Justice League di Zack Snyder, in arrivo il 23 novembre distribuito da Warner Bros. Qui il nuovo trailer.

Fonte: The Hollywood Reporter