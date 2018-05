Bradley Cooper regista e star del biopic sul compositore Leonard Bernstein

Sembra proprio checi abbia preso gusto a passare in maniera intermittente dal lato della recitazione a quello della regia.Mentre è in lavorazione il suo debutto alla regia, l’attore già pensa al prossimo progetto al cinema. Secondo quanto dichiarato da Variety e in prima battuta da. l’attore dirigerà e sarà la star di un prossimo biopic sulla vita del direttore d’orchestra e compositorein