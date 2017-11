NOTIZIE

Disney in trattative per acquistare la Fox

07.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Se la cosa andasse in porto, sarebbe la fusione più grande sin dall'acquisto di Lucasfilm: Disney sta trattando per comprare parti della 21st Century Fox, la compagnia madre di 20th Century Fox e Fox Television, che include anche il network FX e National Geographic, oltre a Sky. Disney vorrebbe solo, come detto, alcune “parti” della Fox: nell'accordo non sono compresi Fox News, il canale americano FOX e i canali sportivi della Fox, in quanto Disney già possiede ABC ed ESPN e rischierebbe un monopolio che verrebbe sicuramente contestato in un caso anti-trust.

Star Wars. Se Fox si fondesse con Disney, il restauro dei vecchi film sarebbe praticamente cosa fatta. Inoltre, Che cosa significherebbe una tale fusione? Beh, innanzitutto potremmo aspettarci subito che i personaggi Marvel posseduti dalla Fox rientrino nell'Universo Marvel Disney. Dunque, finalmente gli X-Men e i Fantastici Quattro potrebbero affiancare gli Avengers . Ma c'è anche un'altra prospettiva allettante: la Fox possiede i diritti di distribuzione del primo Guerre Stellari , ed è per questo che ancora non si è materializzato un cofanetto con le versioni originali della prima trilogia di. Se Fox si fondesse con Disney, il restauro dei vecchi film sarebbe praticamente cosa fatta. Inoltre, Avatar , il film di maggior successo di tutti i tempi, diverrebbe proprietà Disney insieme ai suoi futuri sequel

Entrambe le parti non stanno discutendo, attualmente, ma hanno parlato del potenziale affare nelle scorse settimane. Un accordo così grosso dovrebbe probabilmente ottenere il benestare del governo degli Stati Uniti. Se accadesse, comunque, la Disney diverrebbe la compagnia più potente del mercato, se già non lo è. Una prospettiva un po' spaventosa, a dirla tutta.

Fonte: CNBC