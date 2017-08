Dieci film da vedere al cinema dal 17 al 24 agosto

NOTIZIE

Atomica bionda è l'uscita della settimana. Ecco quali altri titoli potrete trovare in sala in questi giorni di metà agosto.



Charlize Theron nei panni della superspia Lorraine Broughton, personaggio che metterebbe al tappeto qualsiasi Ethan Hunt o Jason Bourne, e che forse farebbe tremare anche James Bond in persona! L'attrice è la protagonista assoluta dell'action adrenalinico Atomica bionda. E' lei la new entry della settimana, eroina da non perdere in un film molto, molto divertente.



La saga fantasy/western di Stephen King approda al cinema con questo primo capitolo di quello che intende essere un franchise diviso tra cinema e TV. Idris Elba e Matthew McConaughey sono Roland Deschain e Walter O'Dim, agenti del bene e del male, rispettivamente: uno vuole proteggere la Torre Nera, il crocevia degli universi, l'altro distruggerla. In mezzo c'è Jake Chambers (Tom Taylor), un ragazzino della Terra che aiuterà Roland a sconfiggere il suo avversario. Dirige Nikolaj Arcel (Royal Affair), produce Ron Howard.

Ritorna la bambola indemoniata che abbiamo conosciuto in L'evocazione - The Conjuring. Annabelle 2: Creation è un prequel/spinoff che parla delle origini della bambola indemoniata.

Marvel e Sony si alleano per riportare l'Arrampicamuri al cinema in una veste completamente rinnovata. Tom Holland riprende il ruolo di Peter Parker da Captain America: Civil War, e con lui, a fargli da mentore, c'è il Tony Stark di Robert Downey Jr. Spider-Man dovrà scontrarsi stavolta con l'Avvoltoio, un cattivo working class interpretato da Michael Keaton. Il film è stato unanimemente lodato dalla critica e definito uno dei migliori Marvel in assoluto. Potete leggere qui la nostra recensione

L'alba del pianeta delle scimmie. Matt Reeves ne ha preso i comandi dal successivo Apes Revolution e ora chiude la saga di Cesare (Andy Serkis) con un finale che la critica internazionale sta lodando all'unanimità. Effetti speciali all'avanguardia – il motion capture ha ormai raggiunto livelli altissimi – e una storia cupa che riflette sull'odio razziale che porta alla guerra. La fantascienza che ci piace vedere. Terzo e (per ora) ultimo capitolo della trilogia prequel iniziata nel 2011 con l'ottimone ha preso i comandi dal successivo Apes Revolution e ora chiude la saga di Cesare () con un finale che la critica internazionale sta lodando all'unanimità. Effetti speciali all'avanguardia – il motion capture ha ormai raggiunto livelli altissimi – e una storia cupa che riflette sull'odio razziale che porta alla guerra. La fantascienza che ci piace vedere. Qui la nostra recensione

Il quarto episodio della saga di Diario di una schiappa riporta al cinema il mondo creato da Jeff Kinney. Il cast è completamente nuovo, ma alla regia troviamo sempre David Bowers. Nel cast anche l'icona anni '90 Alicia Silverstone.

Ricomincio da capo, Source Code ed Edge of Tomorrow. Una teenager popolare si ritrova intrappolata in un loop temporale dopo un incidente d'auto in cui perde la vita. Dovrà rivivere ripetutamente la stessa giornata, alla ricerca di indizi per capire come uscire dal loop e salvarsi la vita. Zoey Deutch interpreta la protagonista Samantha Kingston, e nel cast troviamo anche Nicholas Lea, celebre Alex Krycek di X-Files. Dedicato a chi ama questo tipo di storie oppure è alla ricerca di un teen movie alternativo. Il canovaccio è quello arcinoto died. Una teenager popolare si ritrova intrappolata in un loop temporale dopo un incidente d'auto in cui perde la vita. Dovrà rivivere ripetutamente la stessa giornata, alla ricerca di indizi per capire come uscire dal loop e salvarsi la vita. Zoey Deutch interpreta la protagonista Samantha Kingston, e nel cast troviamo anche Nicholas Lea, celebre Alex Krycek di X-Files. Dedicato a chi ama questo tipo di storie oppure è alla ricerca di un teen movie alternativo. Qui la nostra recensione



Monolith è un film di produzione italiana girato in America e in lingua inglese. Diretto da Ivan Silvestrini e interpretato da Katrina Bowden, Monolith è prodotto da Sergio Bonelli Editore, la storica casa editrice di fumetti che ha dato i natali a Tex e Dylan Dog. Il film porta anche la firma di Roberto Recchioni, Sceneggiatore di punta della casa editrice qui autore del soggetto. La storia è quella di una madre che, in viaggio su un'auto futuristica super-sicura, ne rimane chiusa fuori e deve trovare un modo per salvare la vita del figlio piccolo, chiuso all'interno.

Si tratta forse del migliore capitolo della saga diretta da Michael Bay. Transformers – L'ultimo cavaliere è un'avventura dirompente e visivamente strabiliante, non vi lascerà respirare un minuto e vi farà meravigliare della perizia tecnica con cui Bay mette in scena il caos più controllato dell'intera saga. Qui la nostra recensione.

“Dal famoso monologo di Robert Shaw ne Lo squalo” è una battuta che ricorre spesso quando si parla di USS Indianapolis, il nuovo film di Mario Van Peebles che vede Nicolas Cage protagonista di una drammatica storia ispirata a fatti realmente accaduti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La nave USS Indianapolis, dopo aver consegnato la bomba atomica di Hiroshima, viene affondata da un siluro giapponese nel mare delle Filippine. L'equipaggio viene sterminato nei giorni seguenti da famelici squali. Il film racconta questo episodio (narrato appunto ne Lo squalo) e il seguente processo al capitano McVay (Cage), istituito con l'intento di insabbiare l'incidente.

